Дизайнери застерігають від відкритих душових: чому це рішення підходить не всім

У коментарі Homes & Gardens дизайнерка Сара Мур зазначила, що надмірно великі душові можуть бути холодними й забирати простір, який можна використати практичніше.

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Чому душова без дверей не завжди зручна?

Одна з головних проблем – бризки за межами зони купання. Якщо душову лійку спрямовано в бік відкритого входу, а захисна панель замала, вода потраплятиме на підлогу та сусідні поверхні. Інший недолік – протяги й прохолода. Відкрите огородження слабше утримує тепле повітря навколо людини, тому комфорт значною мірою залежить від температури у ванній кімнаті.

Також варто врахувати приватність. Повністю відкрита зона може бути незручною, якщо приміщенням одночасно користуються кілька членів родини. Прозоре скло затримує бризки, але не приховує людину від огляду.

Чому душова без дверей не завжди зручна / Фото Unsplash

Чому важливо продумати відведення води?

Безпорогова душова потребує правильно спроєктованого ухилу підлоги до зливу. Інакше вода може накопичуватися або розтікатися по кімнаті. Мокра підлога за межами душу також підвищує ризик посковзнутися.

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Значення має і розташування лійки: потік краще спрямовувати всередину душової, а не до виходу. Навіть продумана відкрита конструкція не затримує всі бризки, тому навколишні поверхні мають бути придатними для контакту з вологою.

Чим можна замінити повністю відкриту душову?

Зберегти візуальну легкість допоможе стаціонарна скляна перегородка. Вона відокремлює мокру зону та перехоплює частину бризок. Однак душова з такою панеллю й відкритим входом усе одно залишається конструкцією без дверей.

Якщо головна мета – краще стримувати воду та зберігати тепло, практичнішим варіантом може бути скляне огородження з дверима. Для більшої приватності можна обрати матове або фактурне скло. При цьому безпороговий вхід і наявність дверей не суперечать одне одному: ці рішення можна поєднати в одному проєкті.

Чи потрібно повністю відмовлятися від відкритого душу?

Відкрита душова може бути комфортною, якщо для неї достатньо місця, бризки стримує продумане планування, а кімната добре обігрівається. Проблеми виникають, коли зовнішній вигляд стає важливішим за умови щоденного користування.

Тому обирати варто не просто між "модною" та «немодною» конструкцією, а між рішеннями, які відповідають розмірам ванної кімнати й потребам її мешканців.