Забудьте о громоздком шкафу в комнате: какой модный тренд выбрать вместо него

Большой шкаф с дверцами больше не обязательно должен быть главным предметом мебели в спальне. Современные интерьеры все чаще отказываются от громоздких конструкций в пользу открытых систем хранения. Они занимают меньше визуального пространства, а весь гардероб остается буквально на виду.

Такой подход особенно актуален для небольших комнат, где каждый большой предмет мебели может сделать пространство еще более тесным. Об этом пишет издание Kobieta.gazeta.

Почему заменить обычный шкаф?

Вместо классической конструкции с дверцами используют открытые системы хранения. Обычно они состоят из:

полок;

реек для вешалок;

корзин;

ящиков для аксессуаров.

Никаких громоздких фасадов – одежда остается на виду и фактически становится частью интерьера. В результате система хранения выглядит более легкой, а спальня – более просторной.



Открытые системы хранения / Фото Unsplash

Почему это удобнее?

Главное преимущество – не нужно каждый раз открывать дверцы и искать нужную вещь. В открытой системе весь гардероб сразу перед глазами. Можно быстрее найти нужную одежду, оценить ее состояние и понять, какими вещами вы пользуетесь чаще всего. Это также помогает заметить одежду, которую давно не носили, или понять, почему в гардеробе не хватает определенных вещей.

Но есть один важный нюанс: открытый шкаф не прощает беспорядка. Если одежда развешена хаотично, а на полках лежат вещи без системы, вся спальня может выглядеть неопрятно. Поэтому здесь особенно важна организация. Одинаковые вешалки, аккуратно сложенная одежда, коробки и декоративные корзины помогают превратить обычную систему хранения в часть дизайна.

Куда девать мелкие вещи?

Именно для этого пригодятся корзины и коробки. В них можно хранить аксессуары и небольшие предметы, которые сложно красиво разложить на открытых полках. Корзины не только скрывают мелочи, но и помогают сделать открытый гардероб визуально более аккуратным. Поэтому, если вы готовы регулярно наводить порядок в гардеробе, такая система может стать альтернативой большому шкафу и помочь сделать спальню визуально более просторной.