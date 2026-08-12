Такой подход особенно актуален для небольших комнат, где каждый большой предмет мебели может сделать пространство еще более тесным. Об этом пишет издание Kobieta.gazeta.

Почему заменить обычный шкаф?

Вместо классической конструкции с дверцами используют открытые системы хранения. Обычно они состоят из:

полок;

реек для вешалок;

корзин;

ящиков для аксессуаров.

Никаких громоздких фасадов – одежда остается на виду и фактически становится частью интерьера. В результате система хранения выглядит более легкой, а спальня – более просторной.



Открытые системы хранения / Фото Unsplash

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Почему это удобнее?

Главное преимущество – не нужно каждый раз открывать дверцы и искать нужную вещь. В открытой системе весь гардероб сразу перед глазами. Можно быстрее найти нужную одежду, оценить ее состояние и понять, какими вещами вы пользуетесь чаще всего. Это также помогает заметить одежду, которую давно не носили, или понять, почему в гардеробе не хватает определенных вещей.

Но есть один важный нюанс: открытый шкаф не прощает беспорядка. Если одежда развешена хаотично, а на полках лежат вещи без системы, вся спальня может выглядеть неопрятно. Поэтому здесь особенно важна организация. Одинаковые вешалки, аккуратно сложенная одежда, коробки и декоративные корзины помогают превратить обычную систему хранения в часть дизайна.

Куда девать мелкие вещи?

Именно для этого пригодятся корзины и коробки. В них можно хранить аксессуары и небольшие предметы, которые сложно красиво разложить на открытых полках. Корзины не только скрывают мелочи, но и помогают сделать открытый гардероб визуально более аккуратным. Поэтому, если вы готовы регулярно наводить порядок в гардеробе, такая система может стать альтернативой большому шкафу и помочь сделать спальню визуально более просторной.