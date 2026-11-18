Сохранить тепло в доме зимой – это не всегда означает более мощное отопление и более высокие счета. В Канаде, где сильные морозы – обычное дело, уделяют внимание простым вещам, которые помогают дому медленнее терять тепло.

Какие из этих приемов можно применить в собственном доме – рассказали эксперты Kerteszkedj.hu.

Как в Канаде сохраняют тепло в доме?

Устраните сквозняки

Проверьте оконные рамы, нижнюю часть входной двери и отверстия вокруг труб. Неподвижные щели закройте подходящим герметиком, а на створках и дверях замените изношенные уплотнители. Вентиляционные отверстия оставляйте открытыми.

Снижайте температуру по расписанию

Канадский ориентир для экономии – 20 градусов днем, когда вы дома, и 17 градусов во время сна или отсутствия. Настроить такой режим поможет программируемый термостат. Температуру следует подбирать с учетом потребностей жильцов и особенностей отопления.



Программируемый термостат поможет сэкономить / Фото Unsplash

Проверьте розетки

Через розетки и выключатели на наружных стенах тоже может проникать холодный воздух. Для их уплотнения используют специальные прокладки под декоративные накладки – не обычный пенопласт. Перед установкой необходимо обесточить соответствующий контур и проверить отсутствие напряжения. Если сомневаетесь – обратитесь к электрику.

Установите оконную пленку

Для старых окон, особенно с одинарным остеклением, подойдет специальная теплоизоляционная пленка. Ее крепят к раме в соответствии с инструкцией производителя. Воздушный слой между пленкой и стеклом помогает удерживать тепло. При этом необходимо сохранить возможность проветривать комнату.

Управляйте шторами

В солнечные дни раздвигайте шторы, чтобы солнце нагревало комнату. Вечером закрывайте их – это уменьшит потери тепла через окна. Не перекрывайте тканью батареи и отодвиньте от них большую мебель: теплому воздуху нужен свободный путь.



Эксперты советуют использовать шторы для сохранения тепла / Фото Unsplash

Позаботьтесь о радиаторах

Холодная верхняя часть батареи может свидетельствовать о наличии воздуха внутри. Удалять его нужно в соответствии с инструкцией к системе, а при централизованном отоплении – при необходимости обратиться в обслуживающую организацию. Также очищайте радиаторы от пыли и утепляйте трубы горячей воды в неотапливаемых помещениях. Это поможет уменьшить лишние потери тепла.