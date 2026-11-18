Як канадці зігрівають домівки навіть у -30 градусів / Колаж 24 Каналу
Зберегти тепло вдома взимку – це не завжди про потужніше опалення та більші рахунки. У Канаді, де сильні морози є звичною справою, приділяють увагу простим речам, які допомагають оселі повільніше втрачати тепло.
Які з цих прийомів можна застосувати у власному домі – розповіли експерти Kerteszkedj.hu.
Як у Канаді зберігають тепло в оселі?
- Приберіть протяги
Перевірте віконні рами, низ вхідних дверей та отвори навколо труб. Нерухомі щілини закрийте відповідним герметиком, а на стулках і дверях замініть зношені ущільнювачі. Вентиляційні отвори залишайте відкритими.
- Знижуйте температуру за розкладом
Канадський орієнтир для економії – 20 градусів удень, коли ви вдома, та 17 градусів під час сну або відсутності. Налаштувати такий режим допоможе програмований термостат. Температуру варто підбирати з урахуванням потреб мешканців та особливостей опалення.
Програмований термостат допоможе заощадити / Фото Unsplash
- Перевірте розетки
Через розетки й вимикачі на зовнішніх стінах теж може проникати холодне повітря. Для їх ущільнення використовують спеціальні прокладки під декоративні накладки – не звичайний пінопласт. Перед установленням потрібно знеструмити відповідне коло та перевірити відсутність напруги. Якщо сумніваєтеся – зверніться до електрика.
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- Додайте віконну плівку
Для старих вікон, особливо з одинарним склінням, підійде спеціальна теплоізоляційна плівка. Її кріплять до рами за інструкцією виробника. Повітряний прошарок між плівкою та склом допомагає утримувати тепло. При цьому можливість провітрювати кімнату потрібно зберегти.
- Керуйте шторами
У сонячні дні розсувайте штори, щоб сонце нагрівало кімнату. Увечері закривайте – це зменшить втрати тепла через вікна. Не перекривайте тканиною батареї та відсуньте від них великі меблі: теплому повітрю потрібен вільний шлях.
Експерти радять використовувати штори для збереження тепла / Фото Unsplash
- Подбайте про радіатори
Холодний верх батареї може свідчити про повітря всередині. Видаляти його потрібно за інструкцією до системи, а за централізованого опалення – за потреби звернутися до обслуговувальної організації. Також очищуйте радіатори від пилу та утеплюйте труби гарячої води в неопалюваних приміщеннях. Це допоможе зменшити зайві втрати тепла.
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