Які з цих прийомів можна застосувати у власному домі – розповіли експерти Kerteszkedj.hu.

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Як у Канаді зберігають тепло в оселі?

Приберіть протяги

Перевірте віконні рами, низ вхідних дверей та отвори навколо труб. Нерухомі щілини закрийте відповідним герметиком, а на стулках і дверях замініть зношені ущільнювачі. Вентиляційні отвори залишайте відкритими.

Знижуйте температуру за розкладом

Канадський орієнтир для економії – 20 градусів удень, коли ви вдома, та 17 градусів під час сну або відсутності. Налаштувати такий режим допоможе програмований термостат. Температуру варто підбирати з урахуванням потреб мешканців та особливостей опалення.



Програмований термостат допоможе заощадити / Фото Unsplash

Перевірте розетки

Через розетки й вимикачі на зовнішніх стінах теж може проникати холодне повітря. Для їх ущільнення використовують спеціальні прокладки під декоративні накладки – не звичайний пінопласт. Перед установленням потрібно знеструмити відповідне коло та перевірити відсутність напруги. Якщо сумніваєтеся – зверніться до електрика.

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Додайте віконну плівку

Для старих вікон, особливо з одинарним склінням, підійде спеціальна теплоізоляційна плівка. Її кріплять до рами за інструкцією виробника. Повітряний прошарок між плівкою та склом допомагає утримувати тепло. При цьому можливість провітрювати кімнату потрібно зберегти.

Керуйте шторами

У сонячні дні розсувайте штори, щоб сонце нагрівало кімнату. Увечері закривайте – це зменшить втрати тепла через вікна. Не перекривайте тканиною батареї та відсуньте від них великі меблі: теплому повітрю потрібен вільний шлях.



Експерти радять використовувати штори для збереження тепла / Фото Unsplash

Подбайте про радіатори

Холодний верх батареї може свідчити про повітря всередині. Видаляти його потрібно за інструкцією до системи, а за централізованого опалення – за потреби звернутися до обслуговувальної організації. Також очищуйте радіатори від пилу та утеплюйте труби гарячої води в неопалюваних приміщеннях. Це допоможе зменшити зайві втрати тепла.