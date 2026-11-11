Вы всю жизнь использовали прищепки неправильно: почему у них два отверстия

Обычные прищепки скрывают небольшую деталь, на которую большинство людей даже не обращает внимания. Если присмотреться, можно заметить два отверстия разного размера. Оказывается, они могут помочь удобнее закреплять белье на веревке.

Как пишет Tom's Guide, особенности традиционных прищепок позволяют по-разному фиксировать ткань и бельевую веревку.

Почему нужны два отверстия на прищепке?

На многих моделях есть два отверстия, которые можно использовать по-разному:

Меньшее отверстие , расположенное ближе к пружине, – для фиксации бельевой веревки.

, расположенное ближе к пружине, – для фиксации бельевой веревки. Большее отверстие, ближе к кончику, – для размещения ткани.

Таким образом, веревка и одежда могут удерживаться в разных частях прищепки. Однако этот способ подходит не для всех моделей, ведь форма и назначение вырезов могут отличаться в зависимости от производителя.

Как правильно закреплять прищепки, чтобы не оставались следы?

Неправильно закрепленная прищепка может оставить заметные заломы, особенно на тонкой или эластичной одежде. Чтобы этого избежать, стоит соблюдать несколько правил:

Футболки лучше закреплять за нижний подгиб или боковые швы.

лучше закреплять за нижний подгиб или боковые швы. Штаны желательно закреплять за пояс или другую плотную часть ткани.

желательно закреплять за пояс или другую плотную часть ткани. Деликатные блузки и тонкий трикотаж лучше сушить без сильного зажима, а вещи, склонные к растяжению, – в горизонтальном положении.

Перед развешиванием одежду следует хорошо встряхнуть и расправить складки. Это поможет уменьшить необходимость в глажке.



Как правильно вешать прищепки / Фото Unsplash

Какие прищепки лучше выбрать – деревянные или пластиковые?

Для тяжелых полотенец, джинсов и постельного белья лучше подходят прочные прищепки с сильной пружиной. Для деликатной одежды стоит выбирать модели с гладкими краями или мягкими резиновыми вставками, которые меньше повреждают ткань.

Деревянные прищепки желательно хранить в сухом месте, поскольку влага может повредить древесину.

Пластиковые прищепки не стоит надолго оставлять под прямыми солнечными лучами, ведь со временем они могут стать ломкими.

Итак, правильное использование прищепок поможет надежно закрепить белье и избежать лишних заломов на одежде.