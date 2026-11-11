Ви все життя користувалися прищіпками неправильно: для чого вони мають два отвори

Як пише Tom's Guide, особливості традиційних прищіпок дозволяють по-різному фіксувати тканину та білизняну мотузку.

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Для чого потрібні два отвори на прищіпці?

На багатьох моделях є два вирізи, які можна використовувати по-різному:

Менший отвір , розташований ближче до пружини, – для фіксації білизняної мотузки.

, розташований ближче до пружини, – для фіксації білизняної мотузки. Більший отвір, ближче до кінчика, – для розміщення тканини.

Таким чином, мотузка та одяг можуть утримуватися в різних частинах прищіпки. Однак цей спосіб підходить не для всіх моделей, адже форма та призначення вирізів можуть відрізнятися залежно від виробника.

Як правильно чіпляти прищіпки, щоб не залишалися сліди?

Неправильно закріплена прищіпка може залишити помітні заломи, особливо на тонкому або еластичному одязі. Щоб цього уникнути, варто дотримуватися кількох правил:

Футболки краще закріплювати за нижній підгин або бічні шви.

краще закріплювати за нижній підгин або бічні шви. Штани бажано чіпляти за пояс чи іншу щільну частину тканини.

бажано чіпляти за пояс чи іншу щільну частину тканини. Делікатні блузки та тонкий трикотаж краще сушити без сильного затискання, а речі, схильні до розтягування, – у горизонтальному положенні.

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Перед розвішуванням одяг варто добре струсити та розправити складки. Це допоможе зменшити потребу в прасуванні.

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Як правильно чіпляти прищіпки / Фото Unsplash

Які прищіпки краще вибрати – дерев'яні чи пластикові?

Для важких рушників, джинсів і постільної білизни краще підходять міцні прищіпки із сильною пружиною. Для делікатного одягу варто вибирати моделі з гладкими краями або м'якими гумовими вставками, які менше пошкоджують тканину.

Дерев'яні прищіпки бажано зберігати в сухому місці, оскільки волога може пошкодити деревину.

Пластикові не варто надовго залишати під прямим сонцем, адже з часом вони можуть стати крихкими.

Отже, правильне використання прищіпок допоможе надійно закріпити білизну та уникнути зайвих заломів на одязі.