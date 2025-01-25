Раритетные сокровища: пара, купившая дом 1950-х годов, нашла сюрприз в подсобке

Пара из США неожиданно получила популярность на платформе Reddit после того, как поделилась открытием, которое сделала в своем доме 1950-х годов, который недавно приобрела.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, женщина и ее парень показали фотографии коробок в подсобном помещении, которые были переполнены старинными книгами. Какие раритетные издания нашли партнеры, рассказываем далее.

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Как пара нашла антикварную библиотеку в своем доме

Среди книг, которые пара нашла в подсобном помещении дома, были настоящие раритетные издания классики. В частности, "Альманах бедного Ричарда" Бенджамина Франклина, "Хоббит" и "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкина, изданы в 1950-х – 1960-х годах.

Мы сэкономили немного денег на ипотеке, самостоятельно убирая остатки мебели и вещей. Мы были удивлены, обнаружив около 30 коробок с книгами во время этого процесса. Ящики были очень пыльные, а на некоторых даже был мышиный помет! Нас заинтересовало, какие типы книг могут быть в коробках и сколько им лет,

– поделилась пара.

Пара нашла издание, которым уже несколько десятков лет / Фото @DiscoverBikeTouring

Девушка и ее парень также обнаружили несколько коробок с газетами и старинными журналами, которые были рассортированы по разным темам.

Большинство своих находок пара решила пожертвовать местному книжному магазину, сохранив лишь небольшую часть для себя.

Такое открытие вызвало бурные эмоции в сети. Комментаторы в Reddit выражали свое восхищение и зависть относительно найденных книг, называя их "настоящим сокровищем".