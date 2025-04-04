Неожиданный сюрприз: пара купила дом, но не была готова к тому, что оставил им старый владелец

Покупка дома – это увлекательный, но в то же время стрессовый процесс. Однако одна британская пара получила неожиданный бонус к своему новому жилью, который, возможно, облегчил их тревогу.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, когда супруги переехали в новое жилье, они нашли интересный презент от предыдущих владельцев. Что это было, рассказываем дальше.

К теме Соцсети одержимы таким решением: женщина показала, какой нестандартный дизайн кухни выбрала

Необычная находка в новом доме

Амарис Грей и ее муж наконец осуществили свою мечту – переехали в свой первый дом. Женщина рассказывает, что слышала истории о том, как предыдущие владельцы оставляют подарки новым жителям: вино, шоколадные конфеты или даже открытку. Однако их ждал несколько иной презент.

Когда мы переехали, мы нашли большой шкаф, оставленный бывшими владельцами. Мы решили его продать. Когда покупатели пришли его забирать, они вдруг что-то обнаружили за ним и сильно испугались,

– рассказывает Амарис.

Как оказалось, за шкафом стояла картонная фигура в полный рост с изображение Шелдона Купера – персонажа, которого сыграл Джим Парсонс в популярном ситкоме "Теория большого взрыва".

Что новые владельцы жилья нашли за шкафом / Фото @a.grez

Мой муж вместе с покупателями шкафа наткнулся на эту находку, и сначала все были напуганы. Но потом, когда мы поняли, что это такое, мы просто смеялись. Когда муж позвал меня вниз, чтобы я угадала, что они нашли, я была шокирована!,

– вспоминает Амарис.

Почему предыдущие владельцы оставили именно эту картонную фигуру, остается загадкой. Грей предполагает, что они были поклонниками научной фантастики и сериала, и таким образом решили отдать должное известному персонажу.

После этого открытия Амарис поделилась историей в своем тикток-аккаунте, где другие пользователи также рассказали о неожиданных вещах, которые они находили в своих новых домах.

"Мои оставили мне ящик, наполненный старыми, заплесневелыми ботинками, и записку о том, когда нужно выносить мусор", "Предыдущие владельцы оставили моей маме всю коллекцию журналов National Geographic", "Наши предшественники оставили нам откровенные самодельные кассеты, а владельцу было 98 лет", – писали люди.

К слову, различные находки в старых домах действительно не является редкостью. Так, недавно владелец столетнего дома в США сорвал старый ковер и был ошеломлен тем, что он скрывал.