Секрет в газоне: пара из США нашла странные трубы во дворе нового дома

Переезд в новый дом это всегда вызов. Даже если все кажется идеальным, непредсказуемые детали могут испортить начало жизни на новом месте.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, именно такая история произошла с супругами из США, которые, переехав в дом в небольшом городке, обнаружили на заднем дворе странные трубы, торчащие из земли. Что известно о находке, рассказываем далее.

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Пара нашла странные трубы во дворе

Новые владельцы сразу обратили внимание на необычную конструкцию еще до покупки недвижимости. Они знали, что на участке есть септик, однако эти трубы были расположены на противоположной стороне двора и очевидно к нему не принадлежали.

Непонятность ситуации настораживала, но ответов не было. Поэтому мужчина решил обратиться за помощью к пользователям Reddit.

Он опубликовал фото с подписью: "Найдено на заднем дворе только что купленного дома". Публикация быстро стала вирусной – ее просмотрели тысячи пользователей, которые начали выдвигать собственные предположения: от вентиляционной трубы бункера до части заброшенной системы связи. Комментарии были как шуточные, так и вполне серьезные.

Как выглядят найденные трубы: смотрите фото

"Я слышал, если ты станешь сверху и нажмешь, то пройдешь сквозь него под землю!", "Как риелтор, я не могу поверить, что вы не узнали, что это, до покупки", – писали люди.

Однако среди шуток и догадок появился ответ, который прояснил ситуацию: вероятно, это остатки монтажной трубы для антенны радиолюбительской связи. Именно эта версия, по словам домовладельца, больше всего соответствовала реальности.

Мой дедушка был большим поклонником радиолюбительской связи. Я проводил много времени в его домике для радио, когда был ребенком,

– поделился мужчина.

Теперь хозяин планирует обследовать трубы глубже, чтобы определить, насколько хорошо они закопаны. Если их основание сделано из цемента, демонтаж может оказаться сложным. В таком случае он рассматривает вариант просто срезать их на глубине 15 – 20 сантиметров и засыпать место грунтом, чтобы газон стал ровным и безопасным для кошения.

К слову, неожиданные находки могут ждать не только во дворе, но и внутри дома. Недавно открытие женщины на кухне восхитило соцсети.