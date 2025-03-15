Пара купила заброшенный дом 1927 года в Детройте и превратила его в жилье мечты

После почти десятилетнего упадка дом в Детройте в 1927 году получил вторую жизнь благодаря усилиям супружеской пары.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Миранда Суман и ее муж Брэндон потратили пять лет на его реставрацию, вернув зданию былое величие и создав уютное пространство для жизни. Как теперь выглядит дом, рассказываем дальше.

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Как пара превратила заброшенный дом в жилье мечты

Миранда Суман поделилась фотографиями трансформации своего дома на Reddit, и ее пост быстро стал вирусным. Публикация, получившая 113 000 лайков, продемонстрировала разительную разницу между заброшенным жильем и его обновленной версией.

Дом, расположенный вблизи Детройтского университета, когда-то принадлежал профессору колледжа. Однако после того, как его мать уехала из-за проблем со здоровьем, дом оставался пустым более семи лет. Без надлежащего ухода он получил значительные повреждения – замерзшие трубы лопнули, нанеся серьезный ущерб внутреннему пространству.

Поэтому когда супруги приобрели дом в 2016 году, там не было ни отопления, ни воды, ни электричества. Повреждение водопроводной системы задело около 30% помещения, поэтому работы было много.

Мы восстановили все оригинальные окна, отремонтировали систему парового отопления, полностью обновили электричество и установили новую сантехнику,

– рассказывает Миранда.

Первоочередной ремонт длился год, после чего пара смогла переехать в дом. Они своими руками выполняли все работы, которые не требовали специальных разрешений, а плотницкую часть доверили родственникам.

Как выглядит дом пары: смотрите фото

Сначала трехэтажный дом имел шесть спален и несколько ванных комнат. После ремонта одна спальня была переоборудована в главную ванную, а к дому добавили еще большую и солнечную гостиную.

В общем супруги стремились сохранить максимальное количество аутентичных деталей, поэтому все окна остались оригинальными, за исключением новых в гостиной. Люстры также были сохранены. Кроме того, были отреставрированы старые радиаторы и сохранен оригинальный деревянный пол.

Мы хотели восстановить дух прошлого, но сделать дом комфортным для современной жизни,

– объясняет женщина.

По словам пары, работа над домом продолжалась еще несколько лет после переезда. Пришлось строить новый гараж, обустраивать сад, проводить ландшафтные работы и ремонтировать внешний фасад. Последний этап – обновление подвала, который имеет роскошный мозаичный пол, большие окна и электрический камин.

Хотя изначально они приобрели дом за 127 000 долларов, сейчас цены на недвижимость в районе выросли до 400 000 – 600 000 долларов. Однако для супругов финансовая выгода была второстепенной.

Мы не планируем переезжать. Это наш дом навсегда,

– отмечает Миранда.

Ее любимое место в обновленном доме – сад и солнечная гостиная. В то же время вместе с мужем они любят проводить вечера у камина с соседями.

К слову, старые дома могут скрывать не только красоту, а еще и тайны. К примеру, еще одна пара в США приобрела дом 1923 года и сделала неожиданное открытие.