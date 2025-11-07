Секрет клининговых компаний: действительно ли можно мыть стены пароочистителем

Современные пароочистители становятся все популярнее в быту, но подходят ли они для очистки стен и не навредят ли поверхностям? Эксперты по клинингу расставили все точки над "і".

Можно ли мыть стены пароочистителем – расскажет 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.

Можно ли мыть стены пароочистителем?

Эксперты отмечают, что очистка стен и потолков паром является безопасной при условии правильной подготовки поверхности:

Необходимо выполнить тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что краска или обои выдержат воздействие пара. Обработку следует проводить на низком или среднем режиме и держать насадку на расстоянии от стены, чтобы избежать повреждения поверхности или краски. Избегайте применения на поверхностях, которые не герметизированы или имеют повреждения, потому что это может поспособствовать появлению влаги, отслоению краски или появлению пятен.



Что можно чистить пароочистителем / Фото Unsplash

Практические советы

The Spruce пишет что перед началом очистите стену от пыли или паутины. Проверьте устройство на малозаметном участке. Используйте режим низкого давления пара. Работайте снизу вверх или сверху вниз – обычно сверху вниз, чтобы избежать разводов. После обработки вытрите поверхность сухой микрофиброй для снятия остаточной влаги. Обеспечьте вентиляцию комнаты после очистки, чтобы быстрее испарилась влага.

Пароочиститель может быть эффективным инструментом для очистки стен, но не подходит для всех типов поверхностей. Если краска или обои повреждены, или стена имеет пористую структуру – лучше выбрать традиционные методы. Перед применением – обязательно проверьте совместимость поверхности с паром.

