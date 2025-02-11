Как перекись водорода может защитить сад: топ-5 советов

Перекись водорода может оказаться на удивление полезной для садоводов. Это бесценное средство, которое позволяет отказаться от агрессивных химикатов и защитить растения от вредителей.

Необычными советами, как использовать перекись водорода в саду, поделился эксперт по садоводству Брок Ингам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Для борьбы с вредителями

Перекись водорода позволяет избавиться от вредителей, не прибегая к агрессивным химикатам. Так, обычное аптечное средство поможет избавиться и защитить растения от тли, паутинного клеща и белокрылки.

Чтобы обработать растения от таких вредителей, следует смешать столовую ложку 3% перекиси водорода с 1 стаканом воды. Раствор следует разбрызгивать непосредственно на вредителей.

Для дезинфекции

Перекись водорода является хорошим средством, чтобы дезинфицировать садовый инвентарь и контейнеры. Это также позволит предотвратить распространение заболеваний в саду. Раствором из перекиси можно обрабатывать секаторы, лопатки или даже горшки.

Чтобы продезинфицировать садовый инвентарь, следует сначала помыть его обычной водой с мылом, а после обработать инструменты перекисью. Им нужно оставить на 5 – 10 минут, а после – еще раз тщательно промыть чистой водой.



Перекись водорода дезинфицирует инструменты / Фото Unsplash

Для борьбы с грибками растений

По словам садоводов, перекись водорода позволяет бороться с грибковыми заболеваниями растений. Если на любимых растениях появилась мучнистая роса или черные пятна, то обе стороны листьев можно обработать раствором с перекисью водорода.

Чтобы сделать противогрибковый раствор, следует развести 1 столовую ложку 3% перекиси водорода и один литр воды. Эту смесь следует наносить на листья с обеих сторон каждые несколько дней.

Для удаления плесени или мха

Если в саду или теплице появился мох или плесень, то от них можно избавиться с помощью перекиси водорода. Для раствора понадобится 1 столовая 3% перекиси водорода на 1 литр воды. Распылите раствор непосредственно на пораженные участки в саду, оставьте на несколько минут, а после – промойте участок.



Перекись водорода удаляет мох и плесень / Фото Unsplash

Предотвращение корневой гнили

Корневая гниль является распространенной проблемой для растений, и перекись водорода убивает вредные грибы или бактерии, вызывающие гниль. Если растение имеет желтые листья, а в почве появился неприятный запах – это может быть признаком корневой гнили. Чтобы от нее избавиться и не навредить растениям, можно сделать раствор с пропорциями 1:2 (одна часть перекиси водорода и 2 части воды). Этой смесью садоводы рекомендуют поливать растение.