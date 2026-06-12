«Больше так не поступлю»: женщина раскритиковала популярный плинтус, который рекомендуют дизайнеры

В последние годы теневой плинтус стал одним из самых популярных решений в современных интерьерах. Его часто используют в минималистичных проектах, а дизайнеры называют такой вариант стильным и визуально легким. Однако не все владельцы квартир остаются довольны таким выбором после завершения ремонта.

В TikTok пользовательница с ником @Alina Shynkarenko поделилась собственным опытом и призналась, что во второй раз не согласилась бы на установку теневого плинтуса в своей квартире.

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Почему не стоит выбирать теневой профиль вместо обычного плинтуса?

По ее словам, в соцсетях и на фотографиях такой элемент выглядит эффектно, однако в повседневной жизни оказался не таким практичным. Одной из главных проблем женщина назвала слишком малую высоту плинтуса. Из-за этого он практически не выполняет свою основную функцию – не защищает нижнюю часть стены от механических повреждений.

Поэтому стены постоянно задевает робот-пылесос и обычный пылесос. В результате на них появляются царапины и потертости. Еще одним недостатком, на который обратила внимание автор видео, стало накопление пыли в углублении между стеной и полом. Из-за особенностей конструкции убирать там не всегда удобно, а грязь может оставаться незамеченной.



Как выглядит плинтус со временем / Скриншот из видео

Почему этот плинтус до сих пор выбирают?

Несмотря на критику, теневой плинтус продолжает оставаться популярным среди поклонников современного дизайна. Его преимуществом считают возможность создать эффект «парящей стены» и сделать интерьер более лаконичным.

, Впрочем, история пользовательницы TikTok в очередной раз напоминает: модные решения не всегда оказываются практичными в повседневной жизни. Прежде чем повторять тренды из Pinterest или Instagram, стоит оценить не только внешний вид, но и то,, насколько они будут соответствовать вашим привычкам и потребностям. Особенно это касается деталей,, с которыми приходится взаимодействовать ежедневно. Ведь ремонт делают на годы,, а мелкие неудобства со временем могут превратиться в постоянный источник раздражения.