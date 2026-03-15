Этот дизайн плитки захватит все дома в 2026 году

В 2026 году среди главных трендов в дизайне интерьера выделяется фарфоровая плитка, вдохновленная бетоном. Она сочетает современный стиль с ощущением вневременности, создает элегантный и естественный фон и подходит для различных помещений – от кухни и ванной до гостиной и патио.

Бетоноподобная плитка – это сочетание практичности и стиля. Об этом пишет House Digest.

Почему бетоноподобная плитка становится трендом в 2026 году?

Вид и текстура

Плитка имитирует настоящий бетон, сохраняя его естественную игру цветов и текстур. Она может быть индустриальной, современной или органичной на вид, в зависимости от выбранного стиля и оттенка.

Долговечность и устойчивость

В отличие от настоящего бетона, фарфоровая плитка не впитывает воду и жидкость, не оставляет пятен, устойчива к царапинам и механическим повреждениям. Она идеально подходит как для внутренних, так и для наружных помещений.

Простота ухода

Фарфоровая плитка не нуждается в постоянной защите и обработке, что делает ее более практичной чем настоящий бетон.

Универсальность в дизайне

Плитка легко сочетается с различными стилями и материалами: металлом, деревом, стеклом или камнем. Она может быть фоном для цветного или нейтрального интерьера, а также выступать главным акцентом в комнате.

Фарфоровая плитка, которая имитирует бетон, становится трендом 2026 года / Фото Pinterest

Варианты использования:

Пол и фартуки: большие плитки для пола или маленькие для кухонного фартука и ванной.

Текстура и оттенки: для более драматического эффекта: для более драматического эффекта можно выбирать текстурную плитку, для более спокойного – гладкую.

Важно подбирать оттенок под общий стиль комнаты – теплые цвета подчеркивают уют, холодные – создают современную строгость.

Бетонноподобная плитка подходит к никелю, нержавеющей стали, дереву, камню.

5 трендов плитки на 2026 год, которые делают пол главным акцентом интерьера

В 2026 году дизайн плитки меняется: люди все чаще выбирают натуральность, теплые цвета и изделия ручной работы. Вместо стандартной белой плитки популярными становятся материалы с характером – с природными оттенками, необычными формами и художественными узорами.

Вот 5 главных трендов плитки в 2026 году:

Плитка из натурального камня

Один из самых популярных трендов – камень. Это может быть как мозаика из маленьких камешков, так и большие плитки с выразительными природными прожилками. Такой пол естественный, элегантный и напоминает классические старинные интерьеры.

Квадратная плитка

Квадратная форма возвращается в моду. Она проста и гармонична на вид, особенно если плитка сделана вручную или имеет немного неровную форму. Большие квадратные плитки из камня добавляют интерьеру ощущение простора и классической элегантности.

Различные формы и размеры плитки

Дизайнеры советуют сочетать плитку разных размеров и форм. Это создает интересные узоры и делает интерьер более живым. Популярными становятся геометрические фигуры, например треугольники.

Насыщенные природные цвета

В тренде оттенки, которые встречаются в природе: глина, зеленый мрамор, глубокий коричневый камень или бордовые тона. Эти цвета более теплые и изысканные, чем обычные нейтральные.

Каменная мозаика

Вместо плитки с печатными рисунками популярность набирает мозаика из натурального камня. Она создает сложные орнаменты и придает интерьеру ощущение ручной работы и исторического стиля.

