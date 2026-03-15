Бетоноподобная плитка – это сочетание практичности и стиля. Об этом пишет House Digest.
Почему бетоноподобная плитка становится трендом в 2026 году?
Вид и текстура
Плитка имитирует настоящий бетон, сохраняя его естественную игру цветов и текстур. Она может быть индустриальной, современной или органичной на вид, в зависимости от выбранного стиля и оттенка.
Долговечность и устойчивость
В отличие от настоящего бетона, фарфоровая плитка не впитывает воду и жидкость, не оставляет пятен, устойчива к царапинам и механическим повреждениям. Она идеально подходит как для внутренних, так и для наружных помещений.
Простота ухода
Фарфоровая плитка не нуждается в постоянной защите и обработке, что делает ее более практичной чем настоящий бетон.
Универсальность в дизайне
Плитка легко сочетается с различными стилями и материалами: металлом, деревом, стеклом или камнем. Она может быть фоном для цветного или нейтрального интерьера, а также выступать главным акцентом в комнате.
Фарфоровая плитка, которая имитирует бетон, становится трендом 2026 года / Фото Pinterest
Варианты использования:
Пол и фартуки: большие плитки для пола или маленькие для кухонного фартука и ванной.
Текстура и оттенки: для более драматического эффекта: для более драматического эффекта можно выбирать текстурную плитку, для более спокойного – гладкую.
Важно подбирать оттенок под общий стиль комнаты – теплые цвета подчеркивают уют, холодные – создают современную строгость.
Бетонноподобная плитка подходит к никелю, нержавеющей стали, дереву, камню.
5 трендов плитки на 2026 год, которые делают пол главным акцентом интерьера
В 2026 году дизайн плитки меняется: люди все чаще выбирают натуральность, теплые цвета и изделия ручной работы. Вместо стандартной белой плитки популярными становятся материалы с характером – с природными оттенками, необычными формами и художественными узорами.
Вот 5 главных трендов плитки в 2026 году:
Плитка из натурального камня
Один из самых популярных трендов – камень. Это может быть как мозаика из маленьких камешков, так и большие плитки с выразительными природными прожилками. Такой пол естественный, элегантный и напоминает классические старинные интерьеры.
Квадратная плитка
Квадратная форма возвращается в моду. Она проста и гармонична на вид, особенно если плитка сделана вручную или имеет немного неровную форму. Большие квадратные плитки из камня добавляют интерьеру ощущение простора и классической элегантности.
Различные формы и размеры плитки
Дизайнеры советуют сочетать плитку разных размеров и форм. Это создает интересные узоры и делает интерьер более живым. Популярными становятся геометрические фигуры, например треугольники.
Насыщенные природные цвета
В тренде оттенки, которые встречаются в природе: глина, зеленый мрамор, глубокий коричневый камень или бордовые тона. Эти цвета более теплые и изысканные, чем обычные нейтральные.
Каменная мозаика
Вместо плитки с печатными рисунками популярность набирает мозаика из натурального камня. Она создает сложные орнаменты и придает интерьеру ощущение ручной работы и исторического стиля.
Чем в 2026 году заменяют линолеум?
- Линолеум постепенно теряет популярность. Если раньше его часто выбирали из-за низкой цены и простой монтаж, то теперь люди ищут более прочные и долговечные покрытия.
- Зато все популярнее становится кварцвиниловый пол. Он состоит из отдельных панелей, поэтому поврежденную часть легко заменить. Материал устойчив к влаге, не деформируется от температуры и подходит для теплого пола.
- Кварцвинил также имеет много вариантов дизайна – под дерево, камень или бетон. Поэтому именно его все чаще выбирают для современного ремонта.