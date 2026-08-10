Этот тренд был практически в каждой ванной, но сейчас он надоел дизайнерам

Ремонт ванной комнаты – решение, которое обычно принимается на долгие годы, поэтому важно не спешить следовать каждому новому тренду. Что еще недавно считалось признаком современного и стильного интерьера, сегодня может выглядеть слишком шаблонно. Дизайнеры советуют обращать внимание не только на моду, но и на то, насколько пространство будет комфортным и актуальным в будущем.

Как отмечают эксперты Kobieta.gazeta, сочетание популярной белой плитки "метро" с контрастной черной фурнитурой и отделкой долгое время оставалось одним из самых популярных вариантов для ванных комнат, однако в 2026 году его все чаще считают антитрендом.

Что изменилось в ремонте ванной комнаты?

По словам дизайнера Энн Мари Винклер, в 2026 году ванные комнаты постепенно отходят от холодной и стерильной эстетики.

Люди отказываются от ванных комнат, которые кажутся чрезмерно изысканными, стерильными и модными, в пользу пространств, которые воспринимаются как более теплые, более личные и действительно связанные с остальной частью дома,

– отметила она в интервью Parade Home and Garden.

Одним из самых устаревших решений дизайнер называет именно белую плитку "метро" в сочетании с черной отделкой.

Справка. Плитка "метро" – это классическая прямоугольная керамическая или фарфоровая плитка размером обычно 7,5 на 15 сантиметров, названная в честь станций нью-йоркского метро начала XX века.

Еще несколько лет назад этот вариант ассоциировался с современным индустриальным стилем. Контрастная затирка, черные смесители, душевые системы, рамы и аксессуары создавали графичный и выразительный интерьер. Однако сегодня такая комбинация стала настолько распространенной, что, по мнению Винклер, утратила свою индивидуальность.

Дизайнер даже призвала отказаться от этого сочетания, объясняя, что оно выглядит слишком предсказуемо. Представьте, что вы заходите в 15 разных домов, – говорит она, – велика вероятность, что во многих из них вы увидите практически одинаковую ванную комнату.



Плитка "метро" теряет популярность / Фото Pinterest

Что приходит на смену холодному минимализму?

Вместо стерильной ванной, напоминающей гостиничный номер или шоурум, дизайнеры предлагают создавать более уютные и персонализированные пространства. В тренде:

натуральные материалы,

теплые оттенки,

дерево,

фактурный текстиль,

винтажные детали и предметы, которые перекликаются с дизайном других комнат.

Важно, чтобы ванная не выглядела отдельным помещением, оформленным по другому шаблону. Ее интерьер все чаще стараются сделать продолжением общей стилистики квартиры или дома.