Як зазначають експерти Kobieta.gazeta, поєднання популярної білої плитки "метро" з контрастною чорною фурнітурою та оздобленням тривалий час був одним із найпопулярніших варіантів для ванних кімнат, однак у 2026 році його дедалі частіше вважають антитрендом.

Що змінилося у ремонті ванної кімнати?

За словами дизайнерки Енн Марі Вінклер, у 2026 році ванні кімнати поступово відходять від холодної та стерильної естетики.

Люди відходять від ванних кімнат, які здаються надмірно вишуканими, стерильними та модними, на користь просторів, які здаються теплішими, більш особистими та справді пов'язаними з рештою будинку,

– зазначила вона в інтерв'ю Parade Home and Garden.

Одним із найбільш застарілих рішень дизайнерка називає саме білу плитку "метро" у поєднанні з чорною обробкою.

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Довідка. Плитка "метро" – це класична прямокутна керамічна або порцелянова плитка розміром зазвичай 7,5 на 15 сантиметрів, названа на честь станцій підземки Нью-Йорка початку XX століття.

Ще кілька років тому цей варіант асоціювався із сучасним індустріальним стилем. Контрастна затирка, чорні крани, душові системи, рами та аксесуари створювали графічний і виразний інтер'єр. Однак сьогодні така комбінація стала настільки поширеною, що, на думку Вінклер, втратила свою індивідуальність.

Дизайнерка навіть закликала відмовитися від цього поєднання, пояснюючи, що воно виглядає надто передбачувано. Уявіть, що ви заходите у 15 різних будинків, каже вона: велика ймовірність, що в багатьох із них побачите практично однакову ванну кімнату.



Плитка "метро" втрачає популярність / Фото Pinterest

Що приходить на зміну холодному мінімалізму?

Замість стерильної ванної, яка нагадує готельний номер або шоурум, дизайнери пропонують створювати тепліші та більш персоналізовані простори. У тренді:

природні матеріали,

теплі відтінки,

дерево,

фактурний текстиль,

вінтажні деталі та предмети, які перегукуються з дизайном інших кімнат.

Важливо, щоб ванна не виглядала окремим приміщенням, оформленим за іншим шаблоном. Її інтер'єр дедалі частіше намагаються зробити продовженням загальної стилістики квартири чи будинку.