Какая плитка лучше на пол

В современном мире есть множество различных вариантов напольных покрытий, но настоящей "королевой дома" остается плитка. Она не теряет своей актуальности из-за своих преимуществ, хотя и выбрать ее не так просто, как кажется.

В общем, при выборе плитки стоит учитывать несколько характеристик. Как выбрать лучшую плитку для пола – сообщает 24 Канал со ссылкой на Keramis.

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Как выбрать плитку на пол

Выбирая плитку для пола, следует учитывать все немало характеристик. Это нужно делать для того, чтобы подобрать лучшее покрытие под собственные нужды.

Так, специалисты советуют учитывать:

Класс износостойкости

Износостойкость – это самая главная характеристика плитки для пола. В общем, эксперты выделяют 5 классов износостойкости. Его определяют с помощью специального устройства.

Так, плитка I класса очень быстро стирается, и ее лучше стелить только в кладовой или ванной комнате, ведь в других комнатах она будет быстро стираться. Для спален, гостиных, детских или кабинета можно выбирать плитку гостиных можно выбирать плитку III класса, а IV – V класс плитки выбирают для пола в супермаркетах, кинотеатрах, ТРЦ или вокзалах.



Как выбрать плитку на пол / Фото Unsplash

Влагопоглощение

Влагопоглощение плитки также имеет несколько категорий:

до 3%,

до 10%,

более 10%.

Поэтому, для дома лучше выбирать третий вариант, ведь она неустойчива к морозам, а первые два варианта – можно класть на балконах, террасах и тому подобное.

Материал

Конечно, при выборе плитки следует учитывать материал, из которого она изготовлена. Традиционная керамика является популярным вариантом для ванных комнат или кухонь, но ее легко повредить. Плитку из камня выбирают для улицы.



Что учесть при выборе плитки / Фото Unsplash

Сейчас лучшим и самым популярным вариантом является керамогранит. Именно его советуют выбирать для дома, ведь такая плитка прочная, экологически безопасна и может устанавливаться на теплый пол.

Также существует клинкер. Это прочная и долговечная плитка, которая выжигается высокими температурами и полностью лишена искусственных примесей. Однако среди минусов такого покрытия – скромная палитра. Часто можно встретить и ПВХ-плитку, изготовленную из винила и кварцевого песка, но она менее износостойкая.

Тип поверхности

Чтобы выбрать лучшую плитку для себя, обязательно следует учитывать тип поверхности. Так, глянцевая плитка очень насыщенная и эффектно блестит, но легко загрязняется и очень скользкая. Матовая – не такая эффектная, но безопаснее для ванных комнат и гораздо практичнее.

Если же по душе пришлась структурная (рельефная) плитка, то стоит учитывать, что отмыть ее будет не так легко.



Какая плитка лучше на пол / Фото Unsplash

Цвет

Что касается цвета, то все индивидуально, но стоит помнить, что светлый пол визуально делает комнату просторнее, а темная – делает пространство уютным, но на ней заметно всю пыль. Яркие цвета со временем могут надоесть, а вот натуральные "керамические" оттенки – не теряют своей актуальности годами. Поэтому, выбирая цвет плитки, стоит подумать, не надоест ли она через 3 года и насколько этот цвет будет практичным, если вдруг захочется обновить интерьер.

Поэтому, чтобы выбрать лучшую плитку на пол, нужно учитывать немало характеристик, а также собственные вкусы. Кроме того, следует учесть и практические особенности каждого из вариантов, чтобы со временем не разочароваться в полу.

К слову, ранее 24 Канал рассказал, какой пол лучше выбрать для кухни – плитку или ламинат.