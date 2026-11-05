Одна батарея греет, другая холодная: что мешает теплу дойти до всех комнат

В одной комнате приходится открывать окно из-за жары, а в другой даже с включенным отоплением прохладно. Причина может крыться в том, как горячая вода распределяется между радиаторами.

Почему батареи нагреваются неравномерно и когда поможет балансировка системы – рассказали эксперты Adevarul.

Почему одни батареи горячие, а другие едва теплые?

Если часть радиаторов быстро прогревается, а остальные заметно отстают, это может свидетельствовать о неравномерной циркуляции теплоносителя. Одни батареи получают достаточный поток горячей воды, другие – недостаточный.

В таком случае может потребоваться гидравлическая балансировка – регулировка потока через радиаторы. Она помогает распределить тепло в соответствии с потребностями комнат. Однако балансировка помогает именно при проблемах с распределением воды: воздух, засоры или неисправный клапан требуют другого решения.

О чем может свидетельствовать холодный участок радиатора?

Перед регулировкой стоит выяснить, как именно прогревается батарея.

Холодная верхняя часть и теплая нижняя часто указывают на наличие воздуха внутри. Дополнительным признаком может быть бульканье. Воздух мешает воде заполнять радиатор, поэтому его часть остается холодной.

часто указывают на наличие воздуха внутри. Дополнительным признаком может быть бульканье. Воздух мешает воде заполнять радиатор, поэтому его часть остается холодной. Горячая верхняя часть и явно холодная нижняя могут свидетельствовать о накоплении осадка. В такой ситуации простой спуск воздуха не устранит причину – системе может потребоваться очистка.

Если радиатор полностью холодный, причиной могут быть клапаны или нарушение циркуляции. Одного сравнения температур недостаточно для точного вывода.

Что проверить перед балансировкой?

Сначала понаблюдайте за системой после запуска отопления: какие батареи нагреваются первыми, какие медленнее, а какие остаются холодными. Запишите эти различия – они помогут понять масштаб проблемы.

Также проверьте доступные настройки термостатических головок. Важно различать их назначение: термостатический клапан поддерживает температуру в комнате, а балансировочный ограничивает поток теплоносителя.



Почему батареи нагреваются неравномерно / Фото Unsplash

Внешний вид и способ настройки зависят от установленного оборудования. Если нужно выпустить воздух, отопление сначала выключают и дают радиатору остыть. Процедуру выполняют через предназначенный для этого клапан в соответствии с инструкцией производителя. В системе с собственным котлом после этого может потребоваться проверка давления.

Как балансировка помогает выровнять тепло?

Суть процедуры – отрегулировать подачу воды так, чтобы каждый радиатор получал необходимый расход. В батареях, через которые проходит избыточное количество теплоносителя, его ограничивают, одновременно проверяя нагрев других приборов.

Балансировка не означает одинаковое открытие всех клапанов. Настройки зависят от схемы отопления, мощности радиаторов и потребностей помещений.

В квартире с общей системой отопления вопрос балансировки следует решать с лицом, ответственным за ее обслуживание: изменения могут касаться всего стояка или дома. Если после базовых проверок батарея остается холодной, требуется диагностика клапанов и циркуляции. Повышение температуры котла наугад не устраняет причину неравномерного нагрева.