Убивают газон: как распознать вредителей или болезни и что с этим делать

Поддерживать идеальный газон – непростая задача. Сотни часов ухода, затраты на семена, полив, удобрения –и вдруг появляются пятна, залысины, странная сухость.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в такие моменты кажется, что все напрасно. Но не стоит спешить сдаваться. Большинство проблем газона вполне решаемы – главное вовремя распознать причину. В чем она может заключаться, рассказываем далее.

К теме Нежелательное вторжение: как предотвратить проникновение сорняков соседа на ваш газон

Вредители на газоне

Самые частые виновники порчи травяного покрова – насекомые и мелкие грызуны.

Первые повреждают корни, стебли и листья, оставляя бурые пятна, напоминающие участки без воды, которые не восстанавливаются даже после полива.

Вторые же оставляют неглубокие тоннели и узкие тропинки на газоне или характерные курганы из почвы.

Кроме того, вредителей можно узнать по следующим признакам:

Коричневые пятна, что легко поднимаются вместе с травой.

Сухие зоны, которые не улучшаются после полива.

Изгрызенные или оборванные стебли.

Мягкие участки почвы или видимые туннели.

Курганы из почвы.

Исчезнувшие растения.

В то же время, чтобы бороться с вредителями, поддерживайте здоровье газона – поливайте глубоко, но нечасто, избегайте чрезмерного удобрения.

В случае интенсивных повреждений используйте инсектициды широкого спектра, безопасные для травы.

От грызунов тем временем помогут яды или репелленты, в частности ультразвуковые или вибрационные устройства.

Газон могут портить как вредители, так и болезни / Фото Pexels

Болезни газона

Болезни на газоне вызываются преимущественно грибками. Их проявления – обесцвеченные участки, пух, изящество травы. Часто они появляются после дождей, при высокой влажности или неправильном поливе.

Симптомы грибковых болезней:

Желтые или серые пятна, что со временем увеличиваются.

Пух или нити красного/розового цвета в утренней росе.

Травинки с пятнами или полосами.

Участки, которые не поднимаются, как это бывает с повреждением личинками.

Чтобы справиться с болезнями газона, начните с почвы. Уплотненная почва – худший враг газона. Аэрация, удаление соломы и удобрения помогут траве дышать. Обращайте внимание на дренаж: не допускайте застоя воды.

Кроме того, косите траву только острым лезвием и не более трети, меняйте направление кошения и поливайте газон утром, обильно, но редко.

Также держите двор чистым от скошенной травы и мусора.

Кстати, для здоровой и зеленой травы в течение всего года важно вовремя удобрять газон.