Вбивають газон: як розпізнати шкідників чи хвороби та що з цим робити

Підтримувати ідеальний газон – непросте завдання. Сотні годин догляду, витрати на насіння, полив, добрива – і раптом з’являються плями, залисини, дивна сухість.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у такі моменти здається, що все марно. Але не варто поспішати здаватися. Більшість проблем газону цілком вирішувані – головне вчасно розпізнати причину. У чому вона може полягати, розповідаємо далі.

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Шкідники на газоні

Найчастіші винуватці псування трав’яного покриву – комахи та дрібні гризуни.

Перші пошкоджують коріння, стебла та листя, залишаючи бурі плями, що нагадують ділянки без води, які не відновлюються навіть після поливу.

Другі ж залишають неглибокі тунелі та вузькі стежки на газоні або характерні кургани з ґрунту.

Крім того, шкідників можна впізнати за наступними ознаками:

Коричневі плями, що легко підіймаються разом із травою.

Сухі зони, які не покращуються після поливу.

Згризені або обірвані стебла.

М’які ділянки ґрунту або видимі тунелі.

Кургани з ґрунту.

Зниклі рослини.

Водночас, щоб боротися зі шкідниками, підтримуйте здоров’я газону – поливайте глибоко, але нечасто, уникайте надмірного добрива.

У разі інтенсивних пошкоджень використовуйте інсектициди широкого спектра, безпечні для трави.

Від гризунів тим часом допоможуть отрути або репеленти, зокрема ультразвукові або вібраційні пристрої.

Газон можуть псувати як шкідники, так і хвороби / Фото Pexels

Хвороби газону

Хвороби на газоні викликаються переважно грибками. Їхні прояви – знебарвлені ділянки, пух, витонченість трави. Часто вони з’являються після дощів, при високій вологості або неправильному поливі.

Симптоми грибкових хвороб:

Жовті або сірі плями, що з часом збільшуються.

Пух або нитки червоного/рожевого кольору в ранковій росі.

Травинки з плямами чи смугами.

Ділянки, які не підіймаються, як це буває з пошкодженням личинками.

Щоб впоратися з хворобами газону, почніть із ґрунту. Ущільнений ґрунт – найгірший ворог газону. Аерація, видалення соломи та добрива допоможуть траві дихати. Звертайте увагу на дренаж: не допускайте застою води.

Крім того, косіть траву тільки гострим лезом і не понад третину, міняйте напрямок косіння та поливайте газон вранці, рясно, але рідко.

Також тримайте подвір’я чистим від скошеної трави й сміття.

До речі, для здорової та зеленої трави протягом усього року важливо вчасно удобрювати газон.