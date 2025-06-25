Вбивають газон: як розпізнати шкідників чи хвороби та що з цим робити
- Основні причини псування газону – шкідники (комахи й дрібні гризуни) та хвороби, викликані грибками.
- Для боротьби з проблемами газону рекомендується підтримувати його здоров'я, використовувати інсектициди, репеленти, аерацію, правильне добриво і полив.
Підтримувати ідеальний газон – непросте завдання. Сотні годин догляду, витрати на насіння, полив, добрива – і раптом з’являються плями, залисини, дивна сухість.
Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у такі моменти здається, що все марно. Але не варто поспішати здаватися. Більшість проблем газону цілком вирішувані – головне вчасно розпізнати причину. У чому вона може полягати, розповідаємо далі.
До теми Небажане вторгнення: як запобігти проникненню бур'янів сусіда на ваш газон
Шкідники на газоні
Найчастіші винуватці псування трав’яного покриву – комахи та дрібні гризуни.
Перші пошкоджують коріння, стебла та листя, залишаючи бурі плями, що нагадують ділянки без води, які не відновлюються навіть після поливу.
Другі ж залишають неглибокі тунелі та вузькі стежки на газоні або характерні кургани з ґрунту.
Крім того, шкідників можна впізнати за наступними ознаками:
- Коричневі плями, що легко підіймаються разом із травою.
- Сухі зони, які не покращуються після поливу.
- Згризені або обірвані стебла.
- М’які ділянки ґрунту або видимі тунелі.
- Кургани з ґрунту.
- Зниклі рослини.
Водночас, щоб боротися зі шкідниками, підтримуйте здоров’я газону – поливайте глибоко, але нечасто, уникайте надмірного добрива.
У разі інтенсивних пошкоджень використовуйте інсектициди широкого спектра, безпечні для трави.
Від гризунів тим часом допоможуть отрути або репеленти, зокрема ультразвукові або вібраційні пристрої.
Хвороби газону
Хвороби на газоні викликаються переважно грибками. Їхні прояви – знебарвлені ділянки, пух, витонченість трави. Часто вони з’являються після дощів, при високій вологості або неправильному поливі.
Симптоми грибкових хвороб:
- Жовті або сірі плями, що з часом збільшуються.
- Пух або нитки червоного/рожевого кольору в ранковій росі.
- Травинки з плямами чи смугами.
- Ділянки, які не підіймаються, як це буває з пошкодженням личинками.
Щоб впоратися з хворобами газону, почніть із ґрунту. Ущільнений ґрунт – найгірший ворог газону. Аерація, видалення соломи та добрива допоможуть траві дихати. Звертайте увагу на дренаж: не допускайте застою води.
Крім того, косіть траву тільки гострим лезом і не понад третину, міняйте напрямок косіння та поливайте газон вранці, рясно, але рідко.
Також тримайте подвір’я чистим від скошеної трави й сміття.
До речі, для здорової та зеленої трави протягом усього року важливо вчасно удобрювати газон.