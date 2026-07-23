Зачем хозяйки кладут монету в морозильную камеру: ответ вас удивит
Многие люди стали класть монету в морозильную камеру, и причина этого может удивить. Этот простой способ помогает понять, разморозились ли продукты во время отключения электричества, даже если после восстановления света морозилка снова работает, а еда выглядит замороженной.
Как отмечает evz.ro, этот лайфхак стал популярным благодаря своей простоте, ведь для него понадобятся лишь стакан или другая небольшая емкость, вода и обычная монета.
Как работает трюк с монетой?
Чтобы проверить, поднялась ли температура в морозильной камере, нужно налить воду в небольшую емкость и оставить ее в морозилке до полного замерзания. После этого на поверхность льда кладут монету и снова ставят емкость в морозильную камеру.
Если во время вашего отсутствия отключится электричество и морозильная камера начнет размораживаться, лед будет постепенно таять, а монета опустится ниже. Когда электроснабжение восстановится, вода снова замерзнет, но монета останется на том уровне, до которого она успела опуститься.
Как понять результат?
Положение монеты может подсказать, что происходило внутри морозильной камеры:
- Если монета осталась на поверхности, лед практически не таял или таял совсем незначительно.
- Если она опустилась внутрь льда, это означает, что температура в морозилке поднималась и произошло частичное размораживание.
- Если монета оказалась на самом дне емкости, вода полностью растаяла, прежде чем снова замерзла. Именно поэтому этот метод часто рекомендуют людям, которые надолго уезжают из дома и не могут знать, были ли перебои с электроснабжением.
Почему этот способ не дает полного ответа?
Несмотря на популярность, "трюк с монетой" нельзя считать точным способом оценки безопасности продуктов. Он лишь показывает, что в морозильной камере, вероятно, произошло таяние льда. В то же время этот метод не позволяет определить, как долго продукты находились при повышенной температуре и насколько сильно они нагрелись.
Кроме того, разные продукты могут размораживаться по-разному в зависимости от их расположения в морозильной камере, объема, упаковки и других факторов.