Корейские кухни всегда идеально чистые: в чем секрет такого порядка

В корейской кухне используют много различных соусов, паст, специй, ферментированных продуктов. Несмотря на это, вместо хаоса из банок и пакетов на фото современных квартир в Сеуле всегда идеальный порядок.

Секрет заключается в системе хранения, пишет "Радио Трек".

Почему кухни у корейцев всегда чистые?

Одинаковые контейнеры вместо разнообразной упаковки

Все крупы, специи и сушеные продукты пересыпают в прозрачные квадратные контейнеры с крышками одного бренда. Они подписаны (название плюс дата покупки), и в них легко видеть остаток. Квадратная форма максимально эффективно использует пространство полок.

Четко организованный холодильник

Холодильник в корейских домах работает по зонам:

верхние полки - готовые блюда и скоропортящиеся продукты;

средние – молочные продукты, яйца, базовые ингредиенты;

нижние – овощи и ферментированные продукты;

дверца – соусы и напитки.

Готовые блюда хранятся в контейнерах с датой приготовления, чтобы сразу было понятно, что и когда сделано.

Выдвижные ящики вместо полок

Нижние шкафы оборудованы выдвижными системами, благодаря чему:

видно все содержимое;

ничего не теряется на задней стенке;

легче поддерживать порядок.

Специи стоят в один ряд этикетками вперед, кастрюли с разделителями, крышки в вертикальных органайзерах, а под мойкой выдвижные корзины для бытовой химии.

Корейские кухни всегда чистые / Фото из открытых источников

Вертикальное хранение

Корейцы активно используют высоту: шкафы-пеналы от пола до потолка, двухъярусные навесные шкафы, рейлинги для ежедневных инструментов. Это освобождает рабочие поверхности и ящики. 5.

Только необходимое на кухне

На кухне корейцы оставляют только то, что используют ежедневно или еженедельно. Остальные – сезонная посуда, запасы долгого хранения, редкая техника – хранятся в кладовых или встроенных шкафах.

Еженедельная проверка запасов

Раз в неделю корейцы проверяют холодильник и шкафы, чтобы выяснить какие продукты заканчивается, какие – нужно использовать, какие – испортились.

Эта проверка занимает всего 10 – 15 минут, но позволяет избежать ситуации, когда холодильник полон, а есть нечего.

Корейский порядок на кухне – это не магия, а системный подход и несколько простых регулярных действий, которые делают даже маленькое пространство удобным для ежедневного использования.

Какие привычки присущи людям с всегда чистыми кухнями?

Профессиональные уборщики говорят: соблюдение этих простых правил делает приготовление пищи менее стрессовым и помогает поддерживать порядок ежедневно. Об этом пишет Homes and gardens.

Мойте посуду сразу же. Не оставляйте грязные тарелки в раковине надолго. После использования сразу мойте или загружайте в посудомоечную машину.

Протрите холодильник перед покупками. Перед походом в магазин или доставкой продуктов очистите полки холодильника. Это предотвращает накопление грязи и позволяет свежим продуктам стоять на чистых полках.

Освобождайте столешницы от лишнего. Не держите на столе вещи, которые не нужны для готовки.

Используйте миску для обрезков. Каждый раз, когда чистите овощи или нарезаете, собирайте обрезки в отдельную миску. Это упрощает уборку после приготовления пищи.

Убирайте во время приготовления пищи. Мойте посуду, ножи, приборы сразу после использования. Протирайте разлитую жидкость и загрязнения, чтобы они не засыхали.

"Укладывайте кухню спать" каждый вечер. Загрузите и запустите посудомоечную машину. Подметайте или пылесосьте пол. Протирайте поверхности и возвращайте вещи на место.

