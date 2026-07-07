Не все знают: почему кухонную раковину стоит устанавливать именно у окна

При планировании кухни все больше владельцев квартир и домов выбирают расположение раковины у окна. Такое решение уже давно стало популярным среди дизайнеров интерьера, ведь оно сочетает в себе эстетику, комфорт и практичность.

Эксперты Love Deco объяснили, почему именно эта планировка считается одной из самых удачных для современной кухни.

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Почему кухонную мойку все чаще устанавливают у окна?

Больше естественного света

Одним из главных преимуществ является хорошее естественное освещение рабочей зоны. Во время мытья посуды, овощей или приготовления пищи дневной свет позволяет лучше видеть рабочую поверхность и значительно реже пользоваться искусственным освещением.

Это не только удобнее, но и помогает экономить электроэнергию. Впрочем, еще на этапе проектирования стоит учесть несколько технических нюансов. В частности, высота окна должна соответствовать уровню столешницы, а смеситель не должен мешать открыванию створок.



Почему кухонную раковину все чаще устанавливают у окна / Фото Unsplash

Лучшая вентиляция кухни

Еще одно преимущество такого расположения – возможность быстро проветривать помещение. Во время мытья посуды или приготовления пищи на кухне скапливается влага и пар. Если рядом есть окно, достаточно открыть его на несколько минут, чтобы быстрее избавиться от конденсата, лишней влаги и посторонних запахов. Это особенно актуально для небольших кухонь, где вентиляция часто работает менее эффективно.

Мытье посуды становится более приятным

Многие люди отмечают еще одно неочевидное преимущество – психологический комфорт. Вместо того чтобы смотреть на стену, во время мытья посуды можно наблюдать за двором, садом или городским пейзажем. Это делает повседневные домашние дела менее монотонными и помогает создать более приятную атмосферу на кухне.



Мытье посуды у окна становится приятнее / Фото Unsplash

Что об этом говорят дизайнеры?

Помимо практичности, раковина у окна имеет и эстетические преимущества. Такая планировка делает кухню более светлой, визуально просторнее и создает гармоничный акцент в интерьере. Именно поэтому этот вариант все чаще можно увидеть как в частных домах, так и в современных квартирах.

Перед окончательным выбором стоит лишь убедиться, что конструкция окна, высота столешницы и расположение сантехнических коммуникаций позволяют реализовать такое решение без дополнительных сложностей.