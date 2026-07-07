Експерти Love Deco пояснили, чому саме це планування вважається одним із найвдаліших для сучасної кухні.

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Чому кухонну мийку все частіше встановлюють біля вікна?

Більше природного світла

Однією з головних переваг є хороше природне освітлення робочої зони. Під час миття посуду, овочів чи приготування їжі денне світло дозволяє краще бачити робочу поверхню та значно рідше користуватися штучним освітленням.

Це не лише зручніше, а й допомагає економити електроенергію. Втім, ще на етапі проєктування варто врахувати кілька технічних нюансів. Зокрема, висота вікна має відповідати рівню стільниці, а змішувач не повинен заважати відкриванню стулок.



Чому кухонну мийку все частіше встановлюють біля вікна / Фото Unsplash

Краща вентиляція кухні

Ще одна перевага такого розташування – можливість швидко провітрювати приміщення. Під час миття посуду чи приготування їжі на кухні накопичується волога та пара. Якщо поруч є вікно, достатньо відкрити його на кілька хвилин, щоб швидше позбутися конденсату, зайвої вологи та сторонніх запахів. Це особливо актуально для невеликих кухонь, де вентиляція часто працює менш ефективно.

Миття посуду стає приємнішим

Багато людей відзначають ще одну неочевидну перевагу – психологічний комфорт. Замість того щоб дивитися на стіну, під час миття посуду можна спостерігати за подвір'ям, садом чи міським пейзажем. Це робить повсякденні домашні справи менш монотонними та допомагає створити приємнішу атмосферу на кухні.



Миття посуду біля вікна стає приємнішим / Фото Unsplash

Що про це кажуть дизайнери?

Окрім практичності, мийка біля вікна має й естетичні переваги. Таке планування робить кухню більш світлою, візуально просторішою та створює гармонійний акцент в інтер'єрі. Саме тому цей варіант дедалі частіше можна побачити як у приватних будинках, так і в сучасних квартирах.

Перед остаточним вибором варто лише переконатися, що конструкція вікна, висота стільниці та розташування сантехнічних комунікацій дозволяють реалізувати таке рішення без додаткових складнощів.