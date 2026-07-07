У коментарі УНІАН фахівець розповів, на яких етапах ремонту категорично не варто економити та які помилки можуть коштувати власникам чималих грошей.

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Яка помилка може зіпсувати все?

За словами експерта, багато хто починає наступний етап ремонту ще до того, як повністю висохли попередні шари.

Найбільша помилка у сучасному ремонті – бажання зробити все швидко. Банально – не встигає висохнути основа, а вже далі щось роблять,

– пояснив Олександр Лисий.

Ще одна поширена проблема – нехтування рекомендаціями виробників будівельних матеріалів та використання несумісних сумішей без належної підготовки поверхні.

На чому категорично не можна економити?

Фахівець радить не заощаджувати на прихованих комунікаціях, адже після завершення ремонту їхня заміна може стати складною та дуже дорогою. Насамперед це стосується:

сантехнічних труб;

електропроводки;

систем водопостачання та каналізації.

Якісні комунікації значно зменшують ризик аварій та дорогого ремонту в майбутньому. За словами майстра, у приміщеннях із підвищеною вологістю вирішальне значення має правильна підготовка основи. Особливо важливо:

використовувати якісну гідроізоляцію;

підбирати плитковий клей відповідного класу;

наносити гідроізоляцію лише на повністю суху поверхню;

уникати використання гіпсових штукатурок у мокрих зонах.

Експерт наголошує, що всі рекомендації виробники детально описують в інструкціях до матеріалів, однак їх часто просто ігнорують.

На чому не можна економити під час ремонту / Фото Unsplash

Як можна заощадити без ризику?

Водночас економія не завжди означає погіршення якості ремонту. На думку Олександра Лисого, розумно зекономити можна завдяки:

правильному підбору матеріалів під конкретні умови;

вибору досвідченого майстра;

встановленню якісної сантехніки з гарантією виробника.

Фахівець зазначає, що найдорожчі матеріали не завжди є найкращим рішенням – важливо, щоб вони відповідали технології виконання робіт. Будівельник застерігає від використання найдешевших матеріалів та довіри до майстрів, які працюють без дотримання сучасних технологій.

За його словами, фраза "я так роблю вже 20 років" не є гарантією якості, якщо роботи виконуються всупереч рекомендаціям виробників. Саме дотримання технології, правильний вибір матеріалів і якісні приховані комунікації є запорукою довговічного ремонту, який не доведеться переробляти вже за кілька років.