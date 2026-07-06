Дизайнери інтер'єрів Love Deco радять підбирати оформлення залежно від стилю помешкання та функціональних потреб.

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У деяких випадках стіна може стати головною окрасою кімнати, а інколи – гармонійним фоном, який підкреслює загальну концепцію інтер'єру.

Як облаштувати порожню стіну у вітальні?

Велика бібліотека замість декору

Якщо ви любите книги, одним із найкращих рішень стане книжкова шафа від підлоги до стелі. Вона не лише забезпечить місце для зберігання, а й створить затишну атмосферу. Книги, декоративні предмети та природні матеріали формують цікаву композицію, яка не потребує додаткових прикрас.



Бібліотека у вітальні створить затишну атмосферу / Фото Pinterest

Шпалери як акцент

Один із найпростіших способів оживити порожню стіну – використати шпалери. Вони додають глибини, фактурності та характеру приміщенню, особливо якщо решта інтер'єру виконана у стриманих нейтральних відтінках.



Шпалери – один із найпростіших способів оживити порожню стіну / Фото Pinterest

Велика картина

Один масштабний витвір мистецтва здатен повністю змінити вигляд вітальні. Такий прийом дозволяє уникнути перевантаження деталями, водночас додаючи інтер'єру індивідуальності та виразності.



Велика картина створить акцент, але не буде перевантажувати простір деталями / Фото Pinterest

Відкрита цегла

Для поціновувачів лофту або індустріального стилю чудовим рішенням стане відкрита цегляна кладка. Вона додає текстури, створює теплу атмосферу та сама по собі є декоративним елементом.



Відкрита цегла створює теплу атмосферу / Фото Pinterest

Декоративні молдинги

Молдинги або декоративні профілі допомагають зробити стіну більш елегантною. Вони створюють гру світла й тіней, підходять як для класичних, так і для сучасних інтер'єрів, а за бажання їх можна додатково підкреслити кольором чи підсвічуванням.



Декоративні молдинги допомагають зробити стіну більш елегантною / Фото Pinterest

Дерев'яне оздоблення

Обшивка стіни дерев'яним шпоном або панелями додає приміщенню тепла й природності. Такий варіант особливо доречний у мінімалістичних інтер'єрах, де саме матеріали формують характер простору.



Дерв'яне оздоблення додає приміщенню тепла й природності / Фото Pinterest

На що звернути увагу?

Оформлення порожньої стіни не обов'язково має бути складним або дорогим. Часто достатньо одного вдало підібраного рішення, щоб повністю змінити сприйняття вітальні. Головне – щоб обраний варіант гармонійно поєднувався з рештою інтер'єру та відповідав способу життя мешканців. Саме тоді стіна стане не просто заповненим простором, а важливою деталлю, яка зробить кімнату затишною, стильною та функціональною.