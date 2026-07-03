Про новий тренд розповіло видання Homes and Gardens.

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Що таке душова капсула?

Душова капсула зовні схожа на звичайну кабіну, однак має значно більше функцій. Залежно від моделі вона може поєднувати:

тропічний душ,

паровий режим,

гідромасаж,

LED-підсвітку,

ароматерапію та сенсорне керування.

Фактично це компактний домашній SPA-комплекс, який займає не набагато більше місця, ніж традиційна душова кабіна.

Чому вони стають популярними?

Після пандемії коронавірусу попит на функціональні та багатофункціональні рішення для житла помітно зріс. Саме тому виробники сантехніки активно розвивають сегмент душових капсул, які дозволяють поєднати щоденні гігієнічні процедури з елементами релаксації без необхідності відвідувати SPA-комплекси.

Особливо швидко цей напрямок розвивається у країнах, де популярні технології Smart Home, адже багато моделей підтримують цифрове керування та персональні налаштування.



Душова капсула зовні схожа на звичайну кабіну, однак має значно більше функцій / Фото Pinterest

Чи є недоліки?

Попри переваги, душові капсули поки що залишаються дорогим рішенням. Їхнє встановлення коштує дорожче, а окремі моделі потребують регулярного технічного обслуговування та можуть вимагати модернізації вентиляції чи електромережі. Водночас для сімей із маленькими дітьми або тих, хто любить приймати ванну, повністю відмовитися від неї готові далеко не всі.

Які кольори для ванни вважають антитрендом у 2026 році?

У 2026 році дизайнери радять використовувати теплі, м'які та природні відтінки для ванних кімнат, замість сірого кольору. Популярними кольорами стали шавлієво-зелений, пильно-рожевий, приглушений жовтий, теплий бежевий та вершкові відтінки.