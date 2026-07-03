О новом тренде рассказало издание Homes and Gardens.
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Что такое душевая капсула?
Душевая капсула внешне похожа на обычную кабину, однако обладает гораздо большим набором функций. В зависимости от модели она может сочетать в себе:
- тропический душ,
- паровой режим,
- гидромассаж,
- LED-подсветку,
- ароматерапию и сенсорное управление.
Фактически это компактный домашний SPA-комплекс, который занимает не намного больше места, чем традиционная душевая кабина.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Почему они становятся популярными?
После пандемии коронавируса спрос на функциональные и многофункциональные решения для жилья заметно вырос. Именно поэтому производители сантехники активно развивают сегмент душевых капсул, которые позволяют совместить ежедневные гигиенические процедуры с элементами релаксации без необходимости посещать SPA-комплексы.
Особенно быстро это направление развивается в странах, где популярны технологии Smart Home, ведь многие модели поддерживают цифровое управление и персональные настройки.
Душевая капсула внешне похожа на обычную кабину, однако обладает гораздо большим набором функций / Фото Pinterest
Есть ли недостатки?
Несмотря на преимущества, душевые капсулы пока остаются дорогостоящим решением. Их установка обходится дороже, а отдельные модели требуют регулярного технического обслуживания и могут потребовать модернизации вентиляции или электросети. В то же время для семей с маленькими детьми или тех, кто любит принимать ванну, полностью отказаться от нее готовы далеко не все.
Какие цвета для ванной считаются антитрендом в 2026 году?
В 2026 году дизайнеры советуют использовать теплые, мягкие и естественные оттенки для ванных комнат вместо серого цвета. Популярными цветами стали шалфейно-зеленый, пыльно-розовый, приглушенный желтый, теплый бежевый и сливочные оттенки.