Дизайнеры интерьеров Love Deco советуют подбирать оформление в зависимости от стиля квартиры и функциональных потребностей.

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В некоторых случаях стена может стать главным украшением комнаты, а иногда – гармоничным фоном, подчеркивающим общую концепцию интерьера.

Как оформить пустую стену в гостиной?

Большая библиотека вместо декора

Если вы любите книги, одним из лучших решений станет книжный шкаф от пола до потолка. Он не только обеспечит место для хранения, но и создаст уютную атмосферу. Книги, декоративные предметы и натуральные материалы формируют интересную композицию, которая не требует дополнительных украшений.



Библиотека в гостиной создаст уютную атмосферу / Фото Pinterest

Обои как акцент

Один из самых простых способов оживить пустую стену – использовать обои. Они придают помещению глубину, фактурность и характер, особенно если остальной интерьер выполнен в сдержанных нейтральных оттенках.



Обои – один из самых простых способов оживить пустую стену / Фото Pinterest

Большая картина

Одно масштабное произведение искусства способно полностью изменить облик гостиной. Такой прием позволяет избежать перегрузки деталями, одновременно придавая интерьеру индивидуальность и выразительность.



Большая картина создаст акцент, но не будет перегружать пространство деталями / Фото Pinterest

Открытый кирпич

Для ценителей лофта или индустриального стиля отличным решением станет открытая кирпичная кладка. Она добавляет текстуру, создает теплую атмосферу и сама по себе является декоративным элементом.



Открытый кирпич создает теплую атмосферу / Фото Pinterest

Декоративные молдинги

Молдинги или декоративные профили помогают сделать стену более элегантной. Они создают игру света и теней, подходят как для классических, так и для современных интерьеров, а при желании их можно дополнительно подчеркнуть цветом или подсветкой.



Декоративные молдинги помогают сделать стену более элегантной / Фото Pinterest

Деревянная отделка

Обшивка стен деревянным шпоном или панелями придает помещению тепла и естественности. Такой вариант особенно уместен в минималистичных интерьерах, где именно материалы формируют характер пространства.



Деревянная отделка придает помещению тепла и естественности / Фото Pinterest

На что обратить внимание?

Оформление пустой стены не обязательно должно быть сложным или дорогостоящим. Часто достаточно одного удачно подобранного решения, чтобы полностью изменить восприятие гостиной. Главное – чтобы выбранный вариант гармонично сочетался с остальным интерьером и соответствовал образу жизни жильцов. Именно тогда стена станет не просто заполненным пространством, а важной деталью, которая сделает комнату уютной, стильной и функциональной.