Гениальная идея или катастрофа: в КГГА объяснили, стоит ли сыпать соль в канализацию зимой

В социальных сетях в последнее время активно распространяется "лайфхак", который якобы помогает избежать замерзания канализации зимой – засыпать в слив соль или заливать солевой раствор. Однако в Киевской городской государственной администрации предостерегают: такой способ не только неэффективен, но и может нанести вред системе водоотведения.

В КГГА отметили, что использование соли в качестве реагента в канализации может негативно повлиять на процесс очистки стоков и создать дополнительные проблемы для коммунальных служб.

Почему канализация не замерзает?

Специалисты объясняют, что внутридомовая канализационная сеть работает по принципу самотека. Если система правильно спроектирована и эксплуатируется, стоки эффективно отводятся без насосов и даже в зимний период не зависят от отопления в здании.

Поэтому замерзание канализации практически исключено. Ранее об этом заявляли и в КП "Киевводоканал". Кроме того, внешние канализационные сети, куда попадают стоки из домов, проложены ниже уровня промерзания грунта. Для Киевского региона этот показатель составляет около 1,2 метра, поэтому риск замерзания таких труб минимален.



Почему не стоит добавлять соль в канализацию / Фото Unsplash

Чем опасна соль в канализации?

В КГГА предостерегают: попадание сточных вод с высокой концентрацией соли на очистные сооружения может плохо сказаться на процессе очистки. В частности, это способно привести к повышению концентрации хлорида натрия в воде даже после прохождения всех этапов очистки.

Добавление соли в канализацию не является эффективным и целесообразным способом предотвращения ее замерзания. Более действенным будет соблюдение правил эксплуатации и недопущения засоров,

– отметили в обращении КГГА.

Что категорически нельзя выбрасывать в канализацию?

Коммунальщики отметили, что главной причиной проблем с канализацией является не мороз, а засорение. В частности, в слив запрещено попадание таких вещей:

жир и масло – охлаждаясь, затвердевают на стенках труб и "цементируют" мусор;

пищевые остатки – постепенно образуют плотные пробки;

волосы и шерсть – спутываются и блокируют слив в ванной;

наполнитель для кошачьего туалета – превращается в тяжелую массу, похожую на бетон;

презервативы – не разлагаются и могут работать как пробка;

средства гигиены – салфетки, подгузники, ватные палочки не растворяются в воде;

избыток туалетной бумаги – может закупорить трубопровод;

строительный мусор – цемент и шпаклевка оседают на дне труб и разрушают систему.

