У КМДА наголосили, що використання солі як реагенту в каналізації може негативно вплинути на процес очищення стоків і створити додаткові проблеми для комунальних служб.
Чому каналізація не замерзає?
Фахівці пояснюють, що внутрішньобудинкова каналізаційна мережа працює за принципом самопливу. Якщо система правильно спроєктована та експлуатується, стоки ефективно відводяться без насосів і навіть у зимовий період не залежать від опалення в будівлі.
Тому замерзання каналізації практично виключене. Раніше про це заявляли й у КП "Київводоканал". Крім того, зовнішні каналізаційні мережі, куди потрапляють стоки з будинків, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Для Київського регіону цей показник становить близько 1,2 метра, тож ризик замерзання таких труб мінімальний.
Чому не варто додавати сіль у каналізацію / Фото Unsplash
Чим небезпечна сіль у каналізації?
У КМДА застерігають: потрапляння стічних вод із високою концентрацією солі на очисні споруди може погано позначитися на процесі очищення. Зокрема, це здатне призвести до підвищення концентрації хлориду натрію у воді навіть після проходження всіх етапів очищення.
Додавання солі в каналізацію не є ефективним і доцільним способом запобігання її замерзанню. Більш дієвим буде дотримання правил експлуатації та недопущення засмічень,
– наголосили у зверненні КМДА.
Що категорично не можна викидати в каналізацію?
Комунальники зазначили, що головною причиною проблем із каналізацією є не мороз, а засмічення. Зокрема, у злив заборонено потрапляння таких речей:
- жир і олія – охолоджуючись, тверднуть на стінках труб і "цементують" сміття;
- харчові залишки – поступово утворюють щільні пробки;
- волосся і шерсть – сплутуються й блокують злив у ванній;
- наповнювач для котячого туалету – перетворюється на важку масу, схожу на бетон;
- презервативи – не розкладаються й можуть працювати як корок;
- засоби гігієни – серветки, підгузки, ватні палички не розчиняються у воді;
- надлишок туалетного паперу – може закупорити трубопровід;
- будівельне сміття – цемент і шпаклівка осідають на дні труб і руйнують систему.
Раніше ми писали про інші рідини, які не можна виливати навіть у маленькій кількості. Мовиться про:
- ліки – прострочені таблетки або сиропи не можна виливати у каналізацію,
- побутові мийні засоби – засоби для чищення ванни, кухні чи підлоги часто містять аміак, відбілювач та інші агресивні хімікати. У великій кількості вони можуть пошкоджувати труби та порушувати роботу систем очищення стічних вод,
- фарба – одна з найбільш токсичних рідин, яку категорично заборонено зливати в раковину,
- моторна олива та автомобільні рідини містять токсичні важкі метали. Потрапляючи у воду, вони можуть забруднювати питні ресурси.