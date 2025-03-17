Игнорирование будет стоить дорого: почему мокреет угол в комнате и как это исправить

Влага в углах комнаты - проблема, с которой сталкиваются многие владельцы квартир и домов. Если ее игнорировать, она может привести к образованию плесени, грибка и даже разрушению стен.

Однако, к счастью, если выяснить причины, эту проблему можно исправить. Почему все же мокреют углы в комнате и как это предотвратить, рассказывает 24 Канал.

К теме Почему мокреют стены в квартире и как с этим бороться

Почему мокреет угол в комнате

Есть несколько основных причин, по которым в углах комнат накапливается влага:

Недостаточная теплоизоляция. Если наружные стены не утеплены или утеплены недостаточно, они промерзают зимой. В местах соприкосновения холодной стены и теплого воздуха комнаты образуется конденсат – основная причина влажных углов.

Высокая влажность в помещении. Недостаточная вентиляция и повышенная влажность способствуют образованию конденсата. Это часто бывает в кухнях, ванных комнатах и спальнях, где влага накапливается из-за готовки, стирки или даже дыхания людей.

Протекание труб или крыши. Если рядом проходят водопроводные или отопительные трубы, они могут иметь микропротечки, что приводит к постепенному увлажнению стены. Также проблема может возникать из-за неисправной крыши или швов между плитами в панельных домах.

Нарушена гидроизоляция фундамента. В частных домах или квартирах на первых этажах мокрые углы могут быть следствием поднятия грунтовых вод или недостаточной гидроизоляции фундамента.

Кстати, высокая влажность в помещении может повлечь за собой не только мокрые пятна на стенах, но и отслойку краски, образование пятен и плесени на окрашенных потолках. Чтобы этого избежать, даже за потолком следует ухаживать во влажных помещениях.

Что делать, если мокреет угол в комнате

Чтобы решить проблему, нужно определить ее причину и выбрать правильный способ устранения.

Так, для начала проверьте вентиляцию. Чаще проветривайте помещение (минимум 2 – 3 раза в день по 10 – 15 минут), установите вентиляционные решетки в ванной и кухне и используйте вытяжные вентиляторы для снижения влажности.

Если же мокреет внешний угол, стоит устранить проблемы с теплоизоляцией и утеплить его пенополистиролом или минеральной ватой. Утепление должно проводиться снаружи, ведь внутреннее утепление может лишь усугубить ситуацию, смещая точку росы внутрь помещения.

Важно вовремя устранять повреждения / Фото Pexels

Кроме того, для улучшения ситуации можно использовать осушитель воздуха. Не лишним будет и избегать сушки белья в помещении, если там нет хорошей вентиляции.

Вместе с тем для профилактики полезно будет проверить состояние труб и швов в стене, а также крыши и межпанельных швов, особенно если вы живете на верхних этажах. Если есть протечки, вызовите мастера для устранения проблемы.

Напоследок, если угол уже покрыт грибком или плесенью, обработайте пораженные участки антисептическими средствами (специальные противогрибковые растворы или раствор уксуса, перекиси водорода), просушите стену и покрасьте ее краской с антисептическими добавками.

Как предотвратить повторное намокание углов

Во-первых, регулярно проветривайте комнату – это поможет избежать высокой влажности.

Во-вторых, следите за теплоизоляцией – утепление наружных стен значительно уменьшит риск конденсата.

Также контролируйте уровень влажности – используйте гигрометр и поддерживайте оптимальные показатели (40 – 60%).

Кроме того, проверяйте состояние труб и кровли – своевременный ремонт поможет избежать протечек.

Если вовремя обратить внимание на проблему и правильно ее устранить, можно надолго избавиться от влажных углов и защитить жилье от плесени и грибка.