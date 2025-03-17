Однак, на щастя, якщо з'ясувати причини, цю проблему можна виправити. Чому все ж мокріють кути в кімнаті і як цьому запобігти, розповідає 24 Канал.

До теми Чому мокріють стіни у квартирі та як із цим боротися

Чому мокріє кут у кімнаті

Є кілька основних причин, через які в кутах кімнат накопичується волога:

Недостатня теплоізоляція. Якщо зовнішні стіни не утеплені або утеплені недостатньо, вони промерзають взимку. У місцях зіткнення холодної стіни й теплого повітря кімнати утворюється конденсат – основна причина вологих кутів.

Висока вологість у приміщенні. Недостатня вентиляція та підвищена вологість сприяють утворенню конденсату. Це часто буває в кухнях, ванних кімнатах і спальнях, де волога накопичується через готування, прання чи навіть дихання людей.

Протікання труб або даху. Якщо поруч проходять водопровідні чи опалювальні труби, вони можуть мати мікропротікання, що призводить до поступового зволоження стіни. Також проблема може виникати через несправний дах або шви між плитами у панельних будинках.

Порушена гідроізоляція фундаменту. У приватних будинках чи квартирах на перших поверхах мокрі кути можуть бути наслідком підняття ґрунтових вод або недостатньої гідроізоляції фундаменту.

До речі, висока вологість у приміщенні може спричинити не тільки мокрі плями на стінах, а й відшарування фарби, утворення плям та цвілі на пофарбованих стелях. Аби цього уникнути, навіть за стелею слід доглядати у вологих приміщеннях.

Що робити, якщо мокріє кут у кімнаті

Щоб розв'язувати проблему, потрібно визначити її причину та обрати правильний спосіб усунення.

Так, для початку перевірте вентиляцію. Частіше провітрюйте приміщення (мінімум 2 – 3 рази на день по 10 – 15 хвилин), встановіть вентиляційні решітки у ванній та кухні та використовуйте витяжні вентилятори для зниження вологості.

Якщо ж мокріє зовнішній кут, варто усунути проблеми з теплоізоляцією й утеплити його пінополістиролом або мінеральною ватою. Утеплення повинно проводитися зовні, адже внутрішнє утеплення може лише погіршити ситуацію, зміщуючи точку роси всередину приміщення.

Важливо вчасно усувати пошкодження / Фото Pexels

Крім того, для покращення ситуації можна використовувати осушувач повітря. Не зайвим буде й уникати сушіння білизни у приміщенні, якщо там немає хорошої вентиляції.

Разом з тим для профілактики корисно буде перевірити стан труб та швів у стіні, а також даху і міжпанельних швів, особливо якщо ви мешкаєте на верхніх поверхах. Якщо є протікання, викличте майстра для усунення проблеми.

Наостанок, якщо кут уже покритий грибком або пліснявою, обробіть уражені ділянки антисептичними засобами (спеціальні протигрибкові розчини або розчин оцту, перекису водню), просушіть стіну і пофарбуйте її фарбою з антисептичними добавками.

Як запобігти повторному намоканню кутів

По-перше, регулярно провітрюйте кімнату – це допоможе уникнути високої вологості.

По-друге, слідкуйте за теплоізоляцією – утеплення зовнішніх стін значно зменшить ризик конденсату.

Також контролюйте рівень вологості – використовуйте гігрометр і підтримуйте оптимальні показники (40 – 60%).

Крім того, перевіряйте стан труб та покрівлі – своєчасний ремонт допоможе уникнути протікання.

Якщо вчасно звернути увагу на проблему і правильно її усунути, можна надовго позбутися вологих кутів і захистити житло від плісняви та грибка.