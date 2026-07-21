Дом Вокруг дома Как вырастить сладкие огурцы без горечи: простые советы, которые спасут урожай
21 июля, 12:05
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Как вырастить сладкие огурцы без горечи: простые советы, которые спасут урожай

Алена Гогунская

Горькие огурцы могут испортить даже самый лучший урожай. Причиной неприятного вкуса является природное вещество кукурбитацин, которое растение начинает активно вырабатывать в условиях стресса. Чаще всего это происходит из-за жары, недостатка влаги или резких перепадов температуры.

Эксперты Martha Stewart отмечают, что избежать горечи можно, если обеспечить огурцам правильные условия выращивания. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы плоды были сочными, хрустящими и сладкими.

Как избавить огурцы от горечи?

  • Поливайте только теплой водой

Огурцы очень чувствительны к температуре воды. Полив холодной водой в жаркие дни может стать для растения сильным стрессом и спровоцировать накопление кукурбитацина. Лучше всего использовать отстоянную воду, которая успела нагреться на солнце. В жаркую погоду поливать грядки рекомендуют рано утром или вечером.

  • Не допускайте пересыхания почвы

Недостаток влаги – одна из главных причин появления горечи. Если долгое время нет дождей, огурцы нуждаются в регулярном поливе. Во время сильной жары растениям может потребоваться увлажнение два раза в день. В то же время важно не допускать застоя воды, ведь избыточная влажность также негативно влияет на корневую систему.

  • Защищайте растения от палящего солнца

Хотя огурцы любят тепло, они плохо переносят длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Лучше всего они растут в легкой полутени или при рассеянном освещении. Опытные огородники советуют высаживать огурцы рядом с кукурузой или другими высокими культурами, которые создают естественное затенение.

  • Берегите от резких перепадов температур

Похолодание также может вызвать стресс у растений. Если температура резко понижается, грядки желательно накрывать агроволокном или пленкой. Кроме того, важно не переусердствовать с азотными удобрениями. Избыток азота может негативно повлиять на вкус плодов, поэтому подкормка должна быть сбалансированной.

Как вырастить сладкие огурцы без горечи / Фото Pexels

Что делать, если огурцы уже горькие?

Если горечь все же появилась, ее можно частично убрать перед употреблением в пищу. Самый простой способ:

  • обрезать кончики,
  • очистить овощ от кожуры,
  • удалить семена, ведь именно там накапливается больше всего кукурбитацина.

Еще один популярный способ – замочить огурцы на несколько часов в холодной воде, добавив немного сахара и ароматные травы, например укроп, мяту, орегано или листья хрена.

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