Бывает, что мягкое и пушистое полотенце после стирки вдруг становится шершавым и жестким. Чаще всего проблема –не в самих полотенцах, а в том, как вы их стираете и сушите.

Самая большая ошибка, из-за которой когда-то роскошные полотенца стали жесткими и шершавыми, – это неправильное использование сушилки, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Почему полотенца становятся жесткими?

Если сушить полотенца на веревке, они могут стать жесткими, потому что вода фактически "застревает" в волокнах. Полотенца, высушенные в сушилке, тоже могут становиться жесткими – если температура слишком высокая, она повреждает волокна.

Еще одна распространенная ошибка – переполнение сушилки при попытке высушить сразу много полотенец. Из-за этого воздух не может свободно циркулировать, и полотенца получаются менее мягкими.

Чтобы исправить ситуацию, нужно установить средний температурный режим сушилки и не перегружать ее – и вскоре можно будет снова наслаждаться приятной мягкостью полотенец.

Полотенца часто становятся жесткими из-за неправильной сушки / Фото Pixabay

Как вернуть полотенцам мягкость?

Вернуть мягкость полотенцам – легко и недорого. Нужны только два ингредиента: уксус и сода.

Сначала надо постирать полотенца в стиральной машине, используя стакан белого уксуса вместо стирального средства. Обязательно выберите горячий режим стирки.

После завершения цикла с уксусом, повторите стирку, этот раз добавив стакан пищевой соды.

После двух циклов (с уксусом и с содой), высушите полотенца на низкой или средней температуре. Они должны снова стать приятными на ощупь. Если же нет – возможно, они просто отслужили свое. Но даже в этом случае не спешите выбрасывать их, есть множество способов дать старым полотенцам вторую жизнь.