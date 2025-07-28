Может нанести вред другим растениям рядом: что безопасно сажать под грецким орехом

Орех ценится за прочную древесину и плоды, но в то же время создает сложности для садоводов. Корни дерева выделяют юглон – химическое вещество, которое может подавлять рост других растений.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, из-за него рядом с орехами не приживаются даже популярные культуры, например помидоры, картофель или перец. Однако отказываться от насаждений рядом совсем не стоит. Какие виды хорошо чувствуют себя даже под этим деревом, рассказываем далее.

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Ирис

Выносливость к тени делает ирис идеальным выбором. Он любит влагу и не боится орехового соседства, процветая даже поблизости.

Хоста

Эти тенелюбивые многолетники с декоративными листьями хорошо выдерживают соседство с черным орехом.

Папоротник

Нежные листья папоротников сохраняют декоративность даже в тени и в условиях воздействия юглона.

Некоторые растения не испытывают влияние ореха / Фото Freepik

Аризема трехлистная

Необычная форма листьев и цветка добавляет шарма саду. Растение хорошо растет в тени и влажной почве и не подвергается воздействию ореха.

Астры

Осеннее цветение астр – настоящее украшение сада. Особенно, если учесть, что они легко выдерживают влияние юглона.

Черная малина

Среди плодовых культур она одна из немногих, что хорошо чувствует себя возле ореха. Такая малина может давать меньше урожая из-за тени, но выживает стабильно.

К слову, требовательными к соседству есть не только орехи. Также есть перечень культур, которые никогда не следует выращивать рядом с картофелем.