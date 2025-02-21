Верните себе тишину и спокойствие: как избавиться от шума радиатора

Паровые радиаторы используют десятилетиями благодаря их эффективности. Однако недостатком этих приборов является шум, который может создавать дискомфорт в доме.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, громкое лязганье и стук не только мешают спать, но и сигнализируют о возможных проблемах в системе. Почему это происходит, и как можно решить проблему, рассказываем далее.

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Почему шумит паровой радиатор

В типичной паровой системе одна труба ведет пар от котла к радиатору. В месте соединения находится впускной клапан, который выполняет две функции: подает пар к радиатору и выпускает конденсат обратно в котел.

Однако, когда вода накапливается в радиаторе, она может мешать пару попасть внутрь, создавая шум. Это не только неприятно, но и свидетельствует о неэффективной работе системы отопления.

Как устранить шум в радиаторе

Для нормального функционирования паровой радиатор должен быть немного наклонен в сторону впускного клапана, чтобы конденсат естественно стекал обратно. Проверьте уровень радиатора – если он стоит ровно или наклоняется в противоположную сторону, исправьте это, подложив под противоположные ножки деревянную прокладку или что-то другое.

Кроме того, если радиатор шумит, попробуйте осторожно постучать по его верхней части отверткой с длинной ручкой. Это может помочь высвободить захваченный воздух, который часто является причиной шума. Важно не прикладывать чрезмерную силу, чтобы не повредить устройство.

Также, если проблема не в наклоне, возможно, пар начинает конденсироваться в трубе еще до того, как достигнет радиатора. В таком случае поможет утепление трубы по ее маршруту от котла. Это позволит предотвратить преждевременное охлаждение пара и уменьшит шум.

Еще одной возможной причиной шума является забитое паровое отверстие. Чтобы очистить его, снимите паровую трубку, поместите ее в миску с уксусом на ночь, чтобы растворить отложения кальция. Если после очистки проблема не исчезла, стоит приобрести новое паровое отверстие.