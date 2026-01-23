Вы этого не знали: почему 30 – 40 градусов стирки опасны для машинки

Покупая домой стиральную машинку, мы надеемся, что она будет служить нам как можно дольше. Но через полгода или год, казалось бы, качественная техника начинает протекать и, в конце концов, ломается. Оказывается, причины поломки кроются в повседневных вещах, которые мы делаем и не замечаем, что это неправильно.

Мастер pobut_rv назвал три самые распространенные причины, почему ломаются стиральные машинки.

Смотрите также Как не замерзнуть при минус 20 градусов: опыт Гренландии, который поможет Украине

Почему стиральные машинки ломаются?

Первое – это некачественные порошки. Качественные порошки, вроде Ariel, Persil, Dali, стоят денег. Не каждый человек может себе их позволить. Поэтому покупает 10 килограммов порошка за 300 гривен, что по сути является технической содой.

Купить какой-то бред 300 гривен за 10 килограммов, техническая сода.

Вторая причина – это короткие программы. Машинка за короткий срок работы сама себя не вымывает. Соответственно тот же некачественный порошок оседает на запчастях внутри машинки. Как следствие – образуется коррозия, крестовины сыпятся, накапливается мусор, появляется неприятный запах.

Третья причина – 40 – 30 градусов стирки. При такой температуре машинка не вымывается, порошок не растворяется. Это влияет на работу техники. Со временем она начинает забиваться и вонять.

Чем выше температура стирки, тем лучше для машинки / Фото Pexels

Мастер рекомендует ставить стирку не менее чем на полтора – два часа и при более высоких температурах – по крайней мере 60 градусов.

Если нужно почистить какую-то тонкую ткань, которая выцветает при больших температурах, то можно стирать и при 40 градусах, но в конце недели обязательно сделать вываривание – набросать в машинку каких-то тряпок и стирать при 90 градусов. Это очищает машинку и продлевает срок ее работы. Чем чаще вы используете высокую температуру, тем лучше для стиральной машинки.

Как пишет Apartment Theraphy, стиральные машины чаще всего выходят из строя из-за протечек воды или остановки барабана. Протечки возникают из-за изношенных или поврежденных шлангов, неисправного фильтра, манжету дверцы или уплотнители барабана. Также причиной может быть неровный пол или посторонние предметы из карманов, которые повреждают внутренние детали.

Проблемы с барабаном появляются из-за перегрузки, неравномерно разложенное белье, чрезмерное количество порошка, забитый сливной шланг или неисправный приводной ремень, мотор или замок двери.

Иногда машина просто не запускается, если дверца закрыта не до конца.

Чтобы избежать поломок, важно не перегружать барабан, проверять карманы одежды, правильно дозировать моющие средства и следить, чтобы машина стояла ровно. Регулярное обслуживание – чистка фильтра, слива, манжеты и запуск очищающей стирки раз в месяц – значительно продлевает срок службы стиральной машины.

Какую плитку ни в коем случае нельзя брать для ванны?

Глянцевая плитка с низким коэффициентом противоскольжения опасна для ванн, потому что мокрая поверхность может привести к падению.

Пористая, низкосортная и неправильно глазурованная плитка впитывает воду, что приводит к повреждениям, плесени и отслоения.