Из-за этой распространенной ошибки сад заполонят комары: эксперт обратился к дачникам

Жаркая и влажная погода создает идеальные условия для размножения комаров. Но для откладки яиц им нужна всего одна вещь – стоячая вода, которой во многих садах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Эксперт по садоводству Люк Ньюнс объясняет, что после продолжительных жарких дней и душных ночей яйца комаров развиваются очень быстро, пишет Express.

Какие места в саду больше всего привлекают комаров?

Большинство садов невольно создает для комаров идеальные условия, ведь в них есть емкости со стоячей водой. Комары откладывают яйца на поверхности или возле стоячей воды.

Уже через несколько дней из них вылупляются личинки, которые живут в воде, а затем превращаются во взрослых насекомых.

Комары быстро размножаются в стоячей воде / Фото из открытых источников

По словам эксперта, особое внимание следует обратить на несколько мест: