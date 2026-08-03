Дом Вокруг дома Из-за этой распространенной ошибки сад заполонят комары: эксперт обратился к дачникам
3 августа, 10:25
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Из-за этой распространенной ошибки сад заполонят комары: эксперт обратился к дачникам

Анастасия Колесникова

Жаркая и влажная погода создает идеальные условия для размножения комаров. Но для откладки яиц им нужна всего одна вещь – стоячая вода, которой во многих садах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Эксперт по садоводству Люк Ньюнс объясняет, что после продолжительных жарких дней и душных ночей яйца комаров развиваются очень быстро, пишет Express.

Какие места в саду больше всего привлекают комаров?

Большинство садов невольно создает для комаров идеальные условия, ведь в них есть емкости со стоячей водой. Комары откладывают яйца на поверхности или возле стоячей воды.

Уже через несколько дней из них вылупляются личинки, которые живут в воде, а затем превращаются во взрослых насекомых.

Комары быстро размножаются в стоячей воде / Фото из открытых источников

По словам эксперта, особое внимание следует обратить на несколько мест:

  • бочки и резервуары для дождевой воды. Если они не накрыты крышкой или мелкой сеткой, могут стать идеальным местом для размножения комаров.
  • поддоны под цветочными горшками. В жару в них часто оставляют воду, но если не сливать ее каждые несколько дней, она будет привлекать комаров.
  • поилки для птиц и декоративные водоемы. Воду в них нужно регулярно менять, чтобы не допустить появления личинок.
  • Засоренные водостоки и желоба. Листья и другой мусор задерживают дождевую воду, создавая благоприятную среду для комаров.
  • Надувные бассейны и садовые игрушки. Даже небольшие лужи воды в углублениях могут стать местом откладки яиц, поэтому их следует опорожнять после использования.

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