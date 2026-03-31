Почему в туалете пахнет канализацией, даже когда все чисто: причина вас удивит

Неприятный запах канализации в ванной или туалете может появляться даже тогда, когда на первый взгляд все работает исправно: нет протечек, сантехника чистая, а трубы сухие. Однако причина запаха часто кроется в малозаметных деталях системы водоотведения.

Как пишет How Stuff Works, проблема может быть в соединениях труб.

Почему может появляться запах канализации?

Одной из самых распространенных причин является неправильное подключение унитаза через гофрированную трубу. Такой способ монтажа удобный и дешевый, однако со временем в местах соединения могут появляться микрощели. Через них в помещение попадает воздух из канализации.

Особенно это заметно, когда по стояку проходит большой объем воды, например, когда соседи сливают воду. В трубах повышается давление, и запах выходит наружу через малейшие щели. Специалисты советуют в таких случаях заменить гофру на жесткие пластиковые трубы или тщательно герметизировать соединения.



Отсутствие вентиляции в частных домах

В частных домах проблема часто связана с отсутствием вентиляционной (фановой) трубы, которая должна выходить на крышу. Без нее во время слива воды в системе образуется вакуум, который "высасывает" воду из сифонов. Именно вода в сифонах выполняет роль барьера для запахов. Когда она исчезает, канализационные газы беспрепятственно попадают в помещение.

Для решения проблемы часто используют вакуумные клапаны. Они впускают воздух в систему и не дают срываться гидрозатворам, что помогает устранить бульканье и неприятные запахи. Впрочем, эксперты отмечают: такие клапаны не могут полностью заменить вентиляционную трубу. В системах с септиками накапливаются газы, и без выхода наружу они могут прорываться обратно в дом.

Еще одна причина – износ деталей

Как пишет Plumbing Springdalear, дополнительной причиной запаха может быть износ самого вакуумного клапана. Внутри него есть мембрана, которая со временем пересыхает или загрязняется. В результате клапан начинает пропускать запахи. Поэтому такие элементы нуждаются в регулярной проверке и замене.

Зачем держать спичечный коробок за унитазом?

Ранее мы писали, что для устранения неприятных запахов в туалете можно использовать простой и доступный лайфхак – измельченный активированный уголь, который помещают в обычный спичечный коробок и оставляют за унитазом. Секрет этого способа заключается в свойствах активированного угля. Он имеет высокую пористость и способен эффективно поглощать запахи, влагу и вредные газы.

Именно поэтому его часто используют в фильтрах для воды и воздуха. В небольшом закрытом пространстве, например санузел, даже небольшое количество угля может существенно уменьшить интенсивность неприятных запахов. Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно измельчить несколько таблеток активированного угля, насыпать их в спичечный коробок и сделать в ней несколько небольших отверстий для доступа воздуха. После этого коробку следует разместить в незаметном месте – например, за унитазом или возле труб.