Як пише How Stuff Works, проблема може бути у з'єднаннях труб.

Чому може з'являтися запах каналізації?

Однією з найпоширеніших причин є неправильне підключення унітаза через гофровану трубу. Такий спосіб монтажу зручний і дешевий, однак з часом у місцях з'єднання можуть з'являтися мікрощілини. Через них у приміщення потрапляє повітря з каналізації.

Особливо це помітно, коли по стояку проходить великий об'єм води, наприклад, коли сусіди зливають воду. У трубах підвищується тиск, і запах виходить назовні через найменші щілини. Фахівці радять у таких випадках замінити гофру на жорсткі пластикові труби або ретельно герметизувати з'єднання.



Чому може з'являтися запах каналізації / Фото Unsplash

Відсутність вентиляції у приватних будинках

У приватних будинках проблема часто пов'язана з відсутністю вентиляційної (фанової) труби, яка має виходити на дах. Без неї під час зливу води в системі утворюється вакуум, який "висмоктує" воду з сифонів. Саме вода в сифонах виконує роль бар'єра для запахів. Коли вона зникає, каналізаційні гази безперешкодно потрапляють у приміщення.

Для вирішення проблеми часто використовують вакуумні клапани. Вони впускають повітря в систему і не дають зриватися гідрозатворам, що допомагає усунути булькання та неприємні запахи. Втім, експерти наголошують: такі клапани не можуть повністю замінити вентиляційну трубу. У системах із септиками накопичуються гази, і без виходу назовні вони можуть прориватися назад у будинок.

Ще одна причина – зношення деталей

Як пише Plumbing Springdalear, додатковою причиною запаху може бути зношення самого вакуумного клапана. Усередині нього є мембрана, яка з часом пересихає або забруднюється. У результаті клапан починає пропускати запахи. Тому такі елементи потребують регулярної перевірки та заміни.

Навіщо тримати сірникову коробку за унітазом?

Раніше ми писали, що для усунення неприємних запахів у туалеті можна використовувати простий і доступний лайфхак – подрібнене активоване вугілля, яке поміщають у звичайну коробку від сірників і залишають за унітазом. Секрет цього способу полягає у властивостях активованого вугілля. Воно має високу пористість і здатне ефективно поглинати запахи, вологу та шкідливі гази.

Саме тому його часто використовують у фільтрах для води та повітря. У невеликому закритому просторі, як-от санвузол, навіть невелика кількість вугілля може суттєво зменшити інтенсивність неприємних запахів. Щоб скористатися цим методом, достатньо подрібнити кілька таблеток активованого вугілля, насипати їх у сірникову коробку та зробити у ній кілька невеликих отворів для доступу повітря. Після цього коробку слід розмістити у непомітному місці – наприклад, за унітазом або біля труб.