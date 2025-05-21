Может серьезно навредить: почему в спальне нельзя ставить много зеленых растений

В месте, где вы спите, не стоит ставить много вазонов. Как бы красиво это ни выглядело, рекомендован максимум – до трех растений.

Существует несколько причин, почему спальню не стоит превращать в джунгли. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в спальне нельзя ставить много вазонов

Первая причина, по которой растения не стоит ставить в спальне – они, как люди, дышат. То есть днем, благодаря фотосинтезу, они поглощают CO2 и выделяют кислород. Но ночью процесс останавливается, и растения "выдыхают" – то есть выделяют CO2.

Поэтому, если в комнате плохая вентиляция и много вазонов, то это может немного снизить уровень кислорода уровень кислорода в помещении. Впрочем, чтобы это действительно стало проблемой, нужно иметь много больших растений в маленькой закрытой комнате.

Справка. Некоторые растения выделяют кислород и в ночное время, например сансевиерия и алоэ вера.



Не превращайте спальню в джунгли / Pexels

Однако, это не все причины, по которым в спальне не следует ставить много вазонов. Дело в том, что растения испаряют влагу. А их почва может удерживать влажную среду, что способствует развитию плесени или грибков – особенно если проветривание плохое. Это очень нежелательно для аллергиков или людей с проблемами дыхания.

К слову, некоторые комнатные растения нельзя держать в квартире. Если есть склонность к аллергиям, лучше выбирать безопасные растения, такие как: папоротник, бегония, петуния, лобелия, комнатные фиалки и братики.