Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, отравления или даже влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Какие растения лучше не держать в квартире и почему, рассказывает 24 Канал.

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Диффенбахия

Ее сок содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки. При попадании в рот это растение вызывает отек и временную потерю голоса. Особенно опасно оно для детей и животных.

Вместо диффенбахии можно посадить калатею или хлорофитум – они безопасны и хорошо очищают воздух.

Олеандр

Все части растения содержат токсины, которые могут вызвать отравление при контакте или попадании внутрь. При употреблении даже маленького количества листьев возможны сердечные расстройства, рвота и головокружение.

Лучший вариант – лаванда или жасмин, которые также имеют приятный аромат, но не являются ядовитыми.

Монстера

Сок монстеры содержит вещества, которые могут вызвать ожоги и отеки слизистой оболочки. Если домашние животные попробуют листья на вкус, это может вызвать серьезное отравление.

Филодендрон или стрелиция взамен имеют похожий декоративный эффект, но менее токсичны.

Опасные растения: смотрите видео

Паслен

Яркие плоды привлекательны для детей, но они опасны. Употребление может вызвать сильное отравление, рвоту, диарею и судороги.

Если хочется ярких акцентов, можно выращивать каланхоэ или циссус.

Азалия

Листья азалии содержат токсичные алкалоиды, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Оно вызывает тошноту, слабость и даже судороги при отравлении.

Хороший выбор – бегония или фиалка, которые также имеют привлекательный вид, но являются безопасными.

Каладиум

Сок растения вызывает сильное раздражение кожи и глаз. Попадание внутрь может привести к отеку гортани и проблемам с дыханием.

Альтернативой может стать декоративный фикус или драцена.

Что делать, если дома уже есть опасное растение

Если среди ваших растений оказались опасные, держите их подальше от детей и животных, используйте перчатки при уходе и рассмотрите возможность замены на более безопасные альтернативы.

Если вы хотите озеленить дом, лучше выбирать безопасные и полезные растения, которые не вредят здоровью.

Кстати, опасными могут быть не только комнатные растения. Многие уличные растения являются ядовитыми и вредными для людей и домашних животных, что делает их непригодными для высадки возле дома.