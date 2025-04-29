Нужен только карандаш: как починить светодиодную лампу

Наверное, в каждом доме есть хотя бы одна светодиодная лампа. Она экономная, хорошо освещает комнату, но как и любая другая лампочка может сломаться.

Впрочем, ее можно легко починить с помощью обычного карандаша. Как это сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на @mrtqt2508.

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Как починить светодиодную лампу за 5 минут

Чаще всего причиной, почему светодиодная лампа перестала работать, является именно перегорание светодиода. Из-за поломки одного элемента вся лампа перестает работать, однако дешевле ее отремонтировать, чем покупать новую.

Все светодиоды на LED-лампе соединены последовательно, если один выходит из строя – вся цепь прерывается и лампа не светит. Чтобы восстановить эту цепь тока, нужно определить, какой именно элемент перегорел.

Для этого следует взять небольшой провод, согнуть его пополам таким образом, чтобы каждый из "усиков" касался противоположных сторон диода. Таким способом удастся выявить, какой элемент вышел из строя. Затем диод следует выломать, а контакты – зарисовать обычным карандашом.

Дело в том, что графит – проводник электрического тока, а поскольку грифель карандаша изготовлен именно из него, то это поможет восстановить цепь в LED-лампе. Чтобы закрепить эффект, зарисованный карандашом участок слез заклеить изолентой.

Как починить LED-лампу своими руками: смотрите видео

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