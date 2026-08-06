Убираться придется реже: 6 простых привычек, которые помогут дольше поддерживать чистоту на кухне

Даже после тщательной уборки кухня быстро теряет опрятный вид. Во время приготовления пищи на плите и столешнице остаются брызги, жир и крошки, а ручки шкафов и выключатели снова покрываются следами.

Поддерживать порядок можно и без постоянной генеральной уборки. Профессиональные клинеры назвали шесть простых приемов, которые помогают предотвратить беспорядок еще до того, как он распространится по кухне, пишет The Spruce.

Три мелочи, которые предотвращают беспорядок во время приготовления пищи

Немало пятен появляется еще до того, как блюдо попадает на стол. Ложки, лопатки и венчики оставляют следы на плите и столешнице, вода разбрызгивается возле раковины, а капли жира оседают вокруг конфорок.

Уборщица Лора Смит советует держать возле плиты специальную подставку для кухонных приборов. На нее можно класть ложку, лопатку или венчик после помешивания, чтобы остатки соуса или масла не стекали на поверхность. Рядом также стоит иметь кухонное полотенце для капель воды и быстросохнущую шведскую салфетку для других загрязнений. Так пятна можно вытирать сразу, не давая им засохнуть или распространиться дальше.

Чтобы дольше сохранять чистоту, нужно понемногу убирать во время работы. Делать это гораздо легче, когда все необходимое лежит под рукой,

– пояснила Смит.

Шведские салфетки быстро высыхают, поэтому на них образуется меньше благоприятных условий для размножения микроорганизмов. Между использованием их можно промывать с небольшим количеством средства для посуды или класть на верхнюю полку посудомоечной машины.

Еще один полезный помощник – экран от брызг, которым накрывают сковороду во время жарки. Он задерживает капли жира, поэтому плита дольше остается чистой, а липкий налет не скапливается так быстро.

Как защитить места, которые загрязняются быстрее всего?

Ручки шкафов, мебельная фурнитура и выключатели относятся к поверхностям, к которым чаще всего прикасаются руками. Уборщица Эшли Киддер называет их местами скопления микроорганизмов и советует ежедневно быстро протирать их дезинфицирующим средством.

Так они будут оставаться чистыми дольше, чем если все внимание сосредоточено только на столешницах,

– отметила она.

Съемные подкладки или силиконовые коврики могут облегчить уход за зонами, где быстро скапливаются жир, крошки и другие загрязнения. Киддер советует использовать их внутри ящиков холодильника, под конфорками и в других проблемных местах, а раз в неделю вынимать и мыть или заменять.

Лора Смит также предлагает пользоваться разделочной доской на протяжении всего приготовления, а не только тогда, когда нужно что-то нарезать. На ней можно открывать упаковки, отмерять специи и готовить ингредиенты, чтобы капли и крошки не попадали на столешницу.

Доска соберет жидкость и крошки, которые появляются при вскрытии упаковок и отмерянии специй. После этого ее можно поставить в посудомоечную машину, а столешница останется чистой,

– пояснила уборщица.

Такие привычки не заменяют обычную уборку, однако не дают мелким загрязнениям накапливаться в течение недели.