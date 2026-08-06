Підтримувати порядок можна без постійного генерального прибирання. Професійні клінери назвали шість простих прийомів, які допомагають зупинити безлад ще до того, як він пошириться кухнею, пише The Spruce.

Три дрібниці, які зупиняють безлад під час готування

Чимало плям з'являється ще до того, як страва потрапляє на стіл. Ложки, лопатки та вінчики залишають сліди на плиті й стільниці, вода розбризкується біля мийки, а краплі жиру осідають навколо конфорок.

Клінерка Лора Сміт радить тримати біля плити спеціальну підставку для кухонного приладдя. На неї можна класти ложку, лопатку чи вінчик після помішування, щоб залишки соусу або олії не стікали на поверхню. Поруч також варто мати кухонний рушник для крапель води та швидковисихаючу шведську серветку для інших забруднень. Так плями можна витирати одразу, не даючи їм засохнути або поширитися далі.

Щоб довше зберігати чистоту, потрібно потроху прибирати під час роботи. Робити це набагато легше, коли все необхідне лежить поруч,

– пояснила Сміт.

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Шведські серветки швидко висихають, тому на них утворюється менше сприятливих умов для розмноження мікроорганізмів. Між використаннями їх можна промивати з невеликою кількістю засобу для посуду або класти на верхню полицю посудомийної машини.

Ще один корисний помічник – екран від бризок, яким накривають сковорідку під час смаження. Він затримує краплі жиру, тож плита довше залишається чистою, а липкий наліт не накопичується так швидко.

Як захистити місця, які забруднюються найшвидше?

Ручки шаф, меблева фурнітура та вимикачі належать до поверхонь, яких найчастіше торкаються руками. Клінерка Ешлі Кіддер називає їх місцями скупчення мікроорганізмів і радить щодня швидко протирати дезінфекційним засобом.

Так вони залишатимуться чистими довше, ніж коли вся увага зосереджена лише на стільницях,

– зазначила вона.

Знімні підкладки або силіконові килимки можуть полегшити догляд за зонами, де швидко накопичуються жир, крихти й інші забруднення. Кіддер радить використовувати їх усередині шухляд холодильника, під конфорками та в інших проблемних місцях, а раз на тиждень виймати й мити або замінювати.

Лора Сміт також пропонує користуватися обробною дошкою під час усього приготування, а не лише тоді, коли потрібно щось нарізати. На ній можна відкривати упаковки, відмірювати спеції та готувати інгредієнти, щоб краплі й крихти не потрапляли на стільницю.

Дошка збере рідину та крихти, які з'являються під час відкривання упаковок і відмірювання спецій. Після цього її можна поставити в посудомийну машину, а стільниця залишиться чистою,

– пояснила клінерка.

Такі звички не замінюють звичайного прибирання, однак не дають дрібним забрудненням накопичуватися протягом тижня.