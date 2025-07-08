Почему в СССР стены в подъездах красили в 2 цвета
- Стены в советских подъездах красили синей или зеленой краской лишь до половины, а остальную часть – белили.
- Это делали по нескольким причинам, в том числе – и по эстетической.
Советские дома имеют множество особенностей. Одна из них – окрашенные двумя цветами стены в подъездах. Обычно одну половину стены красили в синий или зеленый, а верхнюю часть оставляли белой.
Как оказалось, такому "тренду" есть несколько объяснений. Об этом сообщает 24 Канал.
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Почему именно синий и зеленый цвета
В советских домах стены подъезда всегда красили в синий или зеленый цвета, а верхнюю часть просто белили. Как оказалось, выбор краски был очень ограниченным, а такая "палитра" объясняется очень легко.
Так, синяя и зеленая краска очень активно использовались в СССР. Этими цветами красили военную технику, железнодорожные вагоны, грузовые автомобили и тому подобное. Поскольку синяя и зеленая краски имели бешеный спрос, то соответственно и изготавливали ее много. Именно поэтому ее использовали для окрашивания подъездов, ведь это был самый доступный вариант.
Кроме того, зеленый и синий – насыщенные цвета. Поэтому стены можно было красить только в один слой.
Существует также интересная теория, что после Второй мировой войны в Советском союзе было настолько много зеленой краски, что ее использовали для отделки подъездов, санузлов и кухонь.
Почему стены красили до половины / Фото Freepik
Почему стены красили до половины
Хотя краска и была в избытке, но стены красили только до половины. Остальную же часть белили.
Этому существует несколько объяснений:
- Экономия
Краска не была очень дефицитной, но на ней также старались экономить. Чтобы покрасить как можно больше подъездов, строители отделывали стену только до половины, а вверху – белили.
- Практичность
В Советском Союзе были убеждены, что синяя и зеленая краска могут защитить стены от плесени, грязи, а также на таких оттенках меньше заметны следы вандализма. Кроме того, отмыть грязь с краски было значительно легче, чем с побелки.
- Скрытие дефектов
Советские здания сложно назвать качественными. Стены часто имеют дефекты и немало неровностей. Поэтому, синяя и зеленая краска должны были скрыть недостатки, которые люди могли заметить снизу.
- Эстетические соображения
Как ни странно, но такой способ отделки стен также был и модным. Советские эксперты отмечали, что такой способ окрашивания расширяет пространство.
Ранее 24 Канал объяснял, почему в старых домах были маленькие кухни. Как оказалось, это делали из-за ограниченного количества стройматериалов и стремления разместить как можно больше людей в одном доме.