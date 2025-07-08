Почему в СССР стены в подъездах красили в 2 цвета

Советские дома имеют множество особенностей. Одна из них – окрашенные двумя цветами стены в подъездах. Обычно одну половину стены красили в синий или зеленый, а верхнюю часть оставляли белой.

Как оказалось, такому "тренду" есть несколько объяснений. Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему именно синий и зеленый цвета

В советских домах стены подъезда всегда красили в синий или зеленый цвета, а верхнюю часть просто белили. Как оказалось, выбор краски был очень ограниченным, а такая "палитра" объясняется очень легко.

Так, синяя и зеленая краска очень активно использовались в СССР. Этими цветами красили военную технику, железнодорожные вагоны, грузовые автомобили и тому подобное. Поскольку синяя и зеленая краски имели бешеный спрос, то соответственно и изготавливали ее много. Именно поэтому ее использовали для окрашивания подъездов, ведь это был самый доступный вариант.

Кроме того, зеленый и синий – насыщенные цвета. Поэтому стены можно было красить только в один слой.

Существует также интересная теория, что после Второй мировой войны в Советском союзе было настолько много зеленой краски, что ее использовали для отделки подъездов, санузлов и кухонь.



Почему стены красили до половины / Фото Freepik

Почему стены красили до половины

Хотя краска и была в избытке, но стены красили только до половины. Остальную же часть белили.

Этому существует несколько объяснений:

Экономия

Краска не была очень дефицитной, но на ней также старались экономить. Чтобы покрасить как можно больше подъездов, строители отделывали стену только до половины, а вверху – белили.

Практичность

В Советском Союзе были убеждены, что синяя и зеленая краска могут защитить стены от плесени, грязи, а также на таких оттенках меньше заметны следы вандализма. Кроме того, отмыть грязь с краски было значительно легче, чем с побелки.

Скрытие дефектов

Советские здания сложно назвать качественными. Стены часто имеют дефекты и немало неровностей. Поэтому, синяя и зеленая краска должны были скрыть недостатки, которые люди могли заметить снизу.

Эстетические соображения

Как ни странно, но такой способ отделки стен также был и модным. Советские эксперты отмечали, что такой способ окрашивания расширяет пространство.

Ранее 24 Канал объяснял, почему в старых домах были маленькие кухни. Как оказалось, это делали из-за ограниченного количества стройматериалов и стремления разместить как можно больше людей в одном доме.