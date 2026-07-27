Второй урожай огурцов возможен: агроном раскрыл секрет, о котором знают не все

Многие огородники в конце лета замечают, что огурцы начинают хуже плодоносить. Завязь желтеет, плоды вырастают искривленными, а листья постепенно теряют здоровый вид. Поэтому некоторые считают, что растение уже "отработало" свой сезон.

Однако агроном Игр, автор YouTube-канала "Дача агронома", уверяет, что в большинстве случаев проблему можно исправить. По его словам, если правильно скорректировать питание, огурцы способны возобновить активное плодоношение уже примерно через неделю.

Почему огурцы перестают плодоносить?

Специалист объясняет, что одна из самых распространенных причин – нарушение баланса калия . Если растения вообще не подпитывались в течение сезона, они могут страдать острым дефицитом этого элемента. В то же время чрезмерное внесение калийных удобрений также вредит культуре.

Если вы вообще не подкармливали огурцы в течение сезона, то у вас возникла острая нехватка калия. Но если вы подкармливали их очень щедро, с большой вероятностью произошел избыток. А избыток калия так же останавливает как развитие огурца, так и его плодоношение.

– объяснил агроном.

При этом симптомы дефицита и избытка калия очень схожи, в частности:

огурцы могут принимать форму крючка или елки,

а края листьев начинают желтеть или скручиваться.

Чем подкормить огурцы в конце лета: смотрите видео

Чем подкормить огурцы в конце лета?

Чтобы быстро восстановить баланс питательных веществ, агроном рекомендует использовать не одно, а сразу три калийных удобрения. По его словам, лучше всего объединить:

гумат калия;

сульфат калия;

монофосфат калия.

Каждое из этих удобрений кроме калия содержит дополнительные элементы, которые помогают растению быстрее восстановиться.

Они все калийные, но мы намеренно используем именно три вида, потому что каждый из них содержит дополнительные элементы. Мы сочетаем гумат калия, сульфат калия и монофосфат калия,

– отметил специалист.

Подкормку он советует проводить одновременно двумя способами: под корень и по листьям. Такой подход помогает быстрее доставить питательные вещества в ткани растения, а первые положительные изменения могут появиться уже в течение недели.